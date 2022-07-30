الكعبي: أبو ظبي تبث 60 مباراة من الدوري الإيطالي على قنواتها المفتوحة

السبت، 30 يوليه 2022 - 10:46

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإيطالي

كشف علي سعيد الكعبي معلق قنوات أبو ظبي الرياضية إذاعة 60 مباراة من الدوري الإيطالي في الموسم عبر قنوات القناة المفتوحة.

وأعلنت أمس شبكة أبو ظبي الحصول بشكل رسمي على حقوق الدوري الإيطالي لمدة 3 مواسم.

وقال الكعبي في حسابه عبر تويتر: "الحصول على حقوق الأحداث الكبرى أمر ليس بالسهل، هناك شروط كثيرة تضعها شركات الحقوق ومنها ضرورة الالتزام بالبث في بُعد جغرافي محدد".

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وأضاف "مع ذلك نجحت أبو ظبي للإعلام في إقناع الرابطة الإيطالية ببث 60 مباراة في الموسم على قنواتها المفتوحة، وهذا يعني أن كل القمم الكبرى ستبث مجانا".

وبحسب بيان الشبكة الإماراتية فأن المباريات ستبث عبر قنوات أبو ظبي الرياضية وتطبيق STARZPLAY.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي سيمنح وصول STARZPLAY لأكثر من 2.1 مليون مشترك في المنطقة، لأندية دوري "سيري أ" الإيطالي وصولاً إلى شريحة جماهيرية واسعة الأمر الذي يدعم علاماتها التجارية ضمن منطقة تضم أكثر من 400 مليون نسمة.

وتمثل هذه الصفقة المشتركة دليلاً على الشراكة المثمرة التي تجمع بين أبو ظبي للإعلام وSTARZPLAY، حيث حرص الجانبان على تعزيز تعاونهما لإثراء محفظتهما الرياضية لجمهور المنطقة والتي تضم (بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبطولة القتال المختلطة، وكأس العالم للأندية).

وأوضح الموقع "لمشاهدة الدوري الإيطالي، يمكن لعشاق الرياضة الاشتراك في الباقة الرياضية على STARZPLAY من خلال زيارة الموقع STARZPLAY.com، والتي تمنح المشتركين حق الوصول إلى مختلف الرياضات والمسابقات المثيرة الأخرى بالإضافة إلى الدوري الإيطالي".

وقال لورينزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي في المؤتمر الصحفي بنهاية الاجتماع والذي نقلته وكالة الإعلام الإيطالية "أنسا" في وقت سابق: "حصلت أبو ظبي للإعلام على حقوق البث التلفزيوني لدوري الدرجة الأولى للسنوات الثلاث المقبلة".

وأردف "لم يكن هناك توترات، بعد فترة طويلة قررت بي إن سبورتس الدخول في المفاوضات التي كانت جارية مع أبو ظبي من خلال اقتراح عرض جديد ولكن كانت هناك شكوك حوا إلزام نفسها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات في هذا المجال ".

وأضاف "أيدّ 16 ناديا شبكة أبو ظبي الرياضية (امتنع فيورنتينا ونابولي عن التصويت، صوتت روما وتورينو ضده)".

وأوضح التفاصيل المالية: "ستضمن أبو ظبي للإعلام 23 و25 و31 مليون دولار على التوالي في فترة الثلاث سنوات ولكن يمكنك الصعود بناءً على الأداء وهناك تقديرات أخرى يمكن أن يضاف لدينا 20 مليونا أخرى".

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بمواجهة تجمع ميلان وأودينيزي في 13 أغسطس المقبل في السادسة والنصف مساءً.

وحصلت أبو ظبي الرياضية على حقوق كأس إيطاليا بدءا من نصف النهائي الموسم الماضي.

وكانت بي إن سبورتس (الجزيرة سابقا) قد تولت كافة حقوق الدوري الإيطالي لما يقارب 20 في الشرق الأوسط.

وتوج ميلان بلقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، فيما فاز إنتر بلقبي الكأس والسوبر المحلي.

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