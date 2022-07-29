صلاح: فزت بكل البطولات مع ليفربول عدا واحدة.. أتطلع للعب مع نونيز وسأفتقد ماني

الجمعة، 29 يوليه 2022 - 14:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - لايبزج

قال محمد صلاح نجم ليفربول إن خزائن بطولاته مع الفريق تنقصها التتويج بكأس الدرع الخيرية التي لم يسبق له الظفر بها.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويستعد ليفربول لملاقاة مانشستر سيتي غدا السبت في ملعب كينج باور في كأس الدرع الخيرية وافتتاح الموسم الكروي الإنجليزي رسميا.

وشارك صلاح في مباراتين للدرع الخيرية من قبل وخسر كليهما أمام مانشستر سيتي وأرسنال بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدف لمثله رغم تسجيله لركلتيه في كل مرة.

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وتحدث صلاح لموقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قائلا: "لقد فزت بكل شيء مع الفريق ولم ألحظ ذلك سوى عندما أخبرني ترينت ألكسندر أرنولد بذلك بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي".

وأكمل "أرنولد قال لي لقد فزنا تقريبا بكل شيء هنا".

وتابع الملك المصري "لذا أعتقد أنني فزت بكل شيء تقريبا في ليفربول جماعيا وفرديا لكن دائما هناك مجال للفوز ببطولات أكثر، وأريد الفوز بشيء ما للمرة الثانية والثالثة والرابعة هذه هي عقليتي".

وعن مهاجم ليفربول الجديد داروين نونيز قال: "أتطلع للعب إلى جانبه، لقد حظي بموسم جيد ولعب بشكل مميز ضدنا ذهابا وإيابا الموسم الماضي مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا".

أما عن رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ فقال: "سوف أفتقده، لقد حظي بمواسم رائعة مع النادي وأتمنى له الأفضل، وأتمنى كذلك الأفضل لداروين وأن يسجل الكثير من الأهداف لنا".

وأتم صلاح "أعتقد أننا في وضع جيد للقتال على كل البطولات مع الصفقات الجديدة كذلك لذا نحتاج فقط لمواصلة العمل ونحظى برؤية جيدة ونتحلى بالإيجابية ونقاتل على كل شيء".

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