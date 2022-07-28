حرمه من ثلاثية تاريخية.. نهضة بركان يفوز على الوداد ويتوج بطلا لـ كأس العرش المغربي

الخميس، 28 يوليه 2022 - 23:57

كتب : محمود حمدي

نهضة بركان المغربي

حرم نهضة بركان منافسه الوداد ومدربه وليد الركراكي من تحقيق الثلاثية التاريخية الأولى في تاريخه وحقق لقب كأس العرش المغربي بركلات الترجيح.

وأضاف نهضة بركان لقب كأس العرش المغربي إلى لقب النسخة الأخيرة من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وفاز نهضة بركان على الوداد بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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نهضة بركان حقق اللقب الثاني لكأس العرش المغربي في تاريخه، إذ كانت آخر ألقابه في موسم 2017-2018.

الوداد فشل في إضافة لقب كأس العرش إلى لقبي دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي والدوري المغربي بعد صراع شرس مع غريمه الرجاء الموسم المنصرم.

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وكان الوداد قد فاز على الفتح الرباطي في نصف نهائي كأس العرش بركلات الترجيح بعدما أطاح بالرجاء في ربع النهائي بنتيجة 2_0.

فيما تأهل نهضة بركان إلى المباراة النهائية عقب الفوز على يوسيفية برشيد بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي بعدما فاز على المنصورية بهدف دون رد في ربع النهائي.

يذكر أن نهضة بركان توج بلقب الكونفدرالية على حساب أورلاندو الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يلعب الوداد ضد نهضة بركان مجددا ضمن نهائي كأس السوبر الإفريقي

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