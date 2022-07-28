بعقود احترافية للمرة الأولى في تاريخ النادي.. وادي دجلة يعلن ضم صفقتين ويكرم الفريق

نظم وادي دجلة اليوم -الخميس- حفلا لتكريم فريق كرة القدم النسائية عن الإنجازات التي حققها خلال الموسم الماضي 2021-2022، والإعلان عن ضم صفقتين لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونجحت سيدات وادي دجلة في تحقيق إنجازات عديدة خلال الموسم المنفضي، إذ توجن بثنائية الدوري والكأس المحلية.

فيما شارك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات في نسخته الأولى بصفته المستضيف وحامل لقب الدوري.

ومنحت إدارة وادى دجلة، جائزة مدرب العام لكل من وائل السيد، المدير الفني للفريق الأول ووسام عثمان المدير الفني لفريق الناشئات.

وحصدت أماني رشاد "حمادة"، قائدة الفريق جائزة "اللاعبة الملهمة"، ومايا إيهاب جائزة "أفضل لاعبة ناشئة".

فيما أهدى لاعبات الفريق قميصًا لزميلتهن شروق السيد، المنضمة حديثا إلى نادي أولمبيا كلوج الروماني على سبيل الإعارة لمدة عام لتصبح أول لاعبة مصرية على موعد مع المشاركة في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

تدعيمات الفريق

ونجح وادي دجلة في دعم صفوفه بضم مهيرة علي قادمة من الجونة ونورهان عمرو من الطيران بعقود احترافية للمرة الأولى في تاريخ النادي بعدما كان الأمر يقتصر فقط على رواتب شهرية.

مهيرة علي (24 عاما) كانت قد فريق الجونة للحصول على أول بطولة في تاريخه بعد حصد كأس مصر موسم 2020-2021 وسبق وأن خاضت تجربة خارج مصر في نادي "Oakville Blue Devils" النصف محترف الكندي.

وقالت مهيرة علي لـ FilGoal.com: "الانضمام إلى دوري دجلة سيكون إضافة كبيرة لي".

وأضاف "ما أرغب فيه حقا هو أن أكون إضافة للفريق والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا للسيدات".

وعن تلقيبها بأفضل لاعبة في مصر، قالت: "لا أرى ذلك الآن لكن هذا ما أسعى إليه".

وعن الاحتراف، ردت مهيرة: "أريد ذلك بالطبع، تجربتي السابقة خارج مصر كانت جيدة وأريد تكرراها من جديد".

وأتمت "أحلم بالاحتراف في إسبانيا والانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة".

ويعد وادي دجلة من أوائل الأندية الذي أسس فريق كرة قدم نسائي في تاريخ الرياضة المصرية، كما أنه أكثر الفرق فوزًا بالدوري العام برصيد 13 لقبا وكأس مصر 7 مرات.

وترشح وادي دجلة للسيدات في القائمة الأولية لجائزة أفضل نادٍ في القارة، لكن خرج بعد ذلك من القائمة المختصرة.

كما ترشحت هيام عبد الحفيظ "أوشا" ظهرت في القائمة الأولية لجائزة أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا، لكنها خرجت من القائمة المختصرة.

ويستعد فريق وادي دجلة للسيدات للمشاركة في تصفيات دوري أبطال إفريقيا في نسخته الثانية.

ويخوض وادي دجلة تصفيات رفقة ناديين آخرين تابعين لمنطقة شمال إفريقيا وهما: بنك الإسكان التونسي وآفاق الجزائري.

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