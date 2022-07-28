مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0) - (0) الزمالك.. مشاركة شيكابالا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فيوتشر والزمالك في الجولة 27 من الدوري المصري والتي تقام على ملعب الأهلي we السلام.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 60 نقطة من 26 مباراة.

بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 42 نقطة من نفس العدد من المباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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55: هدوء في مجريات المباراة.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديل أول للزمالك بمشاركة شيكابالا بدلا من سيد عبد الله "نيمار".

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق43: تسديدة قوية من محمد عبد الغني تألقمعها جنش وحولها لركلة ركنية.

ق39: عرضية من زيزو ورأسية من حسام عبد المجيد لكن جنش تصدى له.

ق35: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.

ق22: جنش يتألق أمام تسديدة قوية من إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء وحولها لركلة ركنية.

ق18: رأسية من أحمد عاطف مرت بجوار المرمى بقليل.

ق15: جووول؟ لا، هدف لفيوتشر سجله أيمن الصفاقسي تم إلغائه بداعي التسلل قبل تمرير الكرة إليه من المتسلل أحمد عاطف.

ق13: خطأ للزمالك بعد إعاقة إمام عاشور ولكن الركلة الحرة مرت دون خطورة.

ق8: تسديدة قوية من إمام عاشور تصدى لها جنش على مرتين.

انطلاق المباراة.

بداية اللقاء بعد قليل