تصفيات أبطال أوروبا - في غياب كوكا مجددا.. سقوط هائل لـ أولمبياكوس أمام ماكابي حيفا

الأربعاء، 27 يوليو 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

أولمبياكوس

أولمبياكوس

ودّع أولمبياكوس اليوناني منافسات تصفيات دوري أبطال أوروبا، بسقوطه برباعية دون رد على ملعبه أمام ماكابي حيفا.

المباراة التي أقيمت في ملعب كارايسكاكيس، غاب عنها المصري أحمد حسن "كوكا".

وتكرر غياب كوكا بعد أن ابتعد عن مباراة الذهاب التي أقيمت في فلسطين المحتلة.

أخبار متعلقة:
تصفيات أبطال أوروبا – دينامو كييف ينتقم من فنربخشة بعد "هتافات بوتين".. ونتيجة مرعبة

وسيطر التعادل 1-1 على نتيجة الذهاب، قبل أن يسقط أولمبياكوس بشكل مروع في ملعبه برباعية.

وتحوّل أولمبياكوس إلى تصفيات الدوري الأوروبي لمواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

ولعب كوكا معارًا لـ كونيا سبور التركي الموسم الماضي، قبل أن يعود لـ أولمبياكوس.

وارتبط اسم كوكا بـ أهلي جدة السعودي وفقًا لتقارير صحفية.

وينطلق الدوري اليوناني يوم 20 أغسطس المقبل، ويلتقي أولمبياكوس في الجولة الأولى بـ جيانينا.

ويخوض أولمبياكوس ذهاب وإياب الدور المؤهل الثالث للدوري الأوروبي يومي 4 و11 أغسطس المقبل.

اقرأ أيضا:

إصابة الشناوي

ليفربول يسقط وديا

تصريحات نارية من تاكيس جونياس

أحداث عجيبة في مباراة لـ أتليتكو مدريد

عودة نجم الزمالك لقائمة مباراة فيوتشر

أولمبياكوس دوري أبطال أوروبا تصفيات أبطال أوروبا
أخر الأخبار
اسكواش – أمينة عرفي تتوج بلقب مصر الدولية.. وعسل يخسر النهائي 4 ساعة | رياضات أخرى
بعد هدفه ضد الجيش الرواندي.. ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك 4 ساعة | الكرة المصرية
بعد ظهوره الأول.. يونس إبراهيم: ممتن للغاية لخوض أول مباراة لي مع برايتون 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
بدلا من الكروت الورقية.. ظهور أول لـ "البطاقة الافتراضية" في كأس أوروجواي 4 ساعة | أمريكا
بيلينجهام: الهدوء والتركيز سر الاستعداد للمباريات الكبرى 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي يكشف موعد إعلان قائمة البرازيل لتوقف نوفمبر 4 ساعة | أمريكا
فاردي يسجل.. وبيرنلي يسقط أمام ولفرهامبتون 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ناصر منسي: كنت أعاني من ضغوط.. ولم أقصد الإساءة لأي فرد 4 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. تتويج أحمر 2 خبر في الجول - استبعاد ثنائي الزمالك قبل ساعات من لقاء القمة 3 انتهت الدوري التركي - سامسون (0)-(3) طرابزون.. قفزة في جدول الترتيب 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(2) الأهلي