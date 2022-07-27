موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري.. والقنوات الناقلة
الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 23:08
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت في المباراة المؤجلة من الجولة 21 من مسابقة الدوري.
ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة من 25 مباراة.
أما المقاولون العرب ففي المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة من 26 مباراة.
الأهلي فاز في مباراته الأخيرة أمام مصر للمقاصة بهدف دون مقابل.
أما المقاولون العرب فتعادل أمام سموحة بهدف لكل منهما.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم السبت 30 يوليو.
وينطلق اللقاء في التاسعة مساء.
وتُلعب على استاد المقاولون العرب.
وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.
وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.
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