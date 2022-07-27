الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا نفكر في تغيير الجهاز الفني.. النحاس مستمر

شدد محمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري وعضو لجنة الكرة، على تمسك ناديه بـ عماد النحاس المدير الفني للفريق.

وصرّح سلامة لـ FilGoal.com: "لا نفكر في إجراء تغييرات بالجهاز الفني. عماد النحاس باقٍ لنهاية الموسم".

وأضاف: "الحساب يكون بنهاية الموسم، ونناشد الجماهير بدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين لتخطي المرحلة الخطرة".

وتابع: "مجلس الإدارة يسير بخطى جيدة في استعدادات الفريق للموسم المقبل، وهناك مفاجآت للجماهير بالمرحلة المقبلة".

وعاد الاتحاد لطريق الانتصارات أمس الثلاثاء وتغلب على إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد في سيناريو مثير.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 33 نقطة من 8 انتصارات و9 تعادلات و10 هزائم.

ويتولى النحاس تدريب الاتحاد منذ مارس الماضي عندما عوض حسام حسن في تدريب الفريق.

وفاز النحاس في 5 مباريات، وتعادل 4 وخسر في 6 مناسبات.

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