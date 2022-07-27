صراع اللقب مستمر.. رمضان يقود بيراميدز لفوز مثير على البنك الأهلي

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد البنك الأهلي

قاد رمضان صبحي فريقه بيراميدز لتحقيق فوز مثير على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ27 من الدوري والتي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

واستمر صراع الصدارة المشتعل بين الزمالك وبيراميدز والأهلي بعد الفوز، ليصل بيراميدز إلى النقطة 59 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري.

خلف الزمالك المتصدر بـ60 نقطة والذي سيلعب ضد فيوتشر غدا الخميس.

وتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز السابع.

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وصف المباراة

سدد فخري لاكاي في الدقيقة 17 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء لكن محمود الزنفلي أمسك بها بسهولة.

واخترق السعيد من الجانب الأيسر وسدد وأبعد الزنفلي الكرة إلى ركنية.

ومجددا اخترق السعيد داخل منطقة الجزاء وسدد كرة على يسار المرمى لكن الزنفلي أبعدها إلى ركنية.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع تاكيس جونياس باللاعب إريك تراوري بدلا من محمد صادق لتنشيط وسط الملعب.

وسدد ناصر منسي كرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء مرت أعلى مرمى أحمد الشناوي في أخطر فرصة للبنك الأهلي.

ودفع خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي بالثنائي محمود قاعود وكريم بامبو بدلا من أحمد سعيد وفادي فريد في الدقيقة 62.

ونجح رمضان صبحي في تسجيل هدف فوز بيراميدز في الدقيقة 72 بضربة رأسية بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد.

وأجرى تاكيس جونياس تبديل مزدوج بنزول محمود صابر وأحمد توفيق بدلا من رمضان صبحي وعمر جابر.

وأنقذ أحمد الشناوي فرصة التعادل للبنك الأهلي بتسديدة قوية من محمود سيد من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس أبعدها ببراعة إلى ركنية.

ليحقق بيراميدز انتصارا هاما قبل مواجهة الزمالك في الجولة المقبل.

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