انتهت في الدوري - المقاصة (0)-(1) الأهلي.. الأحمر يفوز
الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 20:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة ضد الأهلي في الجولة الـ27 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد
ق 89: هدف غير محتسب للمقاصة عن طريق أحمد عبد المنعم
ق 72: نزول محمد هاني وحمدي فتحي بدلا من كريم فؤاد وأحمد عبد القادر
ق 67: نزول علي معلول وميكيسوني بدلا من محمد فخري ومحمود وحيد
ق 62: محمد عادل يهدر فرصة التعادل على المقاصة
نزول علي لطفي بدلا من الشناوي المصاب
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 45: إصابة الشناوي بعد اصطدامه بالقائم
ق 44: العارضة تحرم المقاصة من التعادل قبل أن يشير الحكم إلى تسلل
ق 44: محاولات متكررة من الأهلي وتسديدة مقصية من ديانج تمر جوار القائم
ق 39: تسديدة من حسام حسن تمر جوار القائم
ق 23: جوووول ديانج والأول للأهلي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء
ق 14: حسام حسن يهدر انفرادا أمام المرمى
ق 3: اختراق من كريم فؤاد وتسديدة بعيدة عن المرمى
انطلاق المباراة