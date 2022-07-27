مباشر في الدوري - المقاصة (0)-(1) الأهلي.. هدف غير محتسب

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة ضد الأهلي في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

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ق 89: هدف غير محتسب للمقاصة عن طريق أحمد عبد المنعم

ق 72: نزول محمد هاني وحمدي فتحي بدلا من كريم فؤاد وأحمد عبد القادر

ق 67: نزول علي معلول وميكيسوني بدلا من محمد فخري ومحمود وحيد

ق 62: محمد عادل يهدر فرصة التعادل على المقاصة

نزول علي لطفي بدلا من الشناوي المصاب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 45: إصابة الشناوي بعد اصطدامه بالقائم

ق 44: العارضة تحرم المقاصة من التعادل قبل أن يشير الحكم إلى تسلل

ق 44: محاولات متكررة من الأهلي وتسديدة مقصية من ديانج تمر جوار القائم

ق 39: تسديدة من حسام حسن تمر جوار القائم

ق 23: جوووول ديانج والأول للأهلي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق 14: حسام حسن يهدر انفرادا أمام المرمى

ق 3: اختراق من كريم فؤاد وتسديدة بعيدة عن المرمى

انطلاق المباراة

الأهلي الدوري المصري المقاصة
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