مباشر كأس العرب للشباب - مصر (1) - (0) الصومال.. جوووووووووووول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة منتخب مصر أمام الصومال في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما.

ويواجه الفراعنة نظيره الصومالي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

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ق 33: هدف أول لمنتخب مصر عن طريق يوسف حسن بعد عرضية من أحمد عبد الرحيم حلمي.

ق 30: فرصة خطيرة لمنتخب مصر عن طريق خالد محمد عوض بعد عرضية من ماجد هاني. يستقبلها عوض ويسددها في الشباك من الخارج.

ق 21: أخطر هجمة لمنتخب مصر عن طريق ماجد هاني علي من ضربة حرة مباشرة لكن يتصدى لها حارس الصومال ثم ترتد ويشتتها الدفاع.

بداية المباراة