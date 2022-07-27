مباشر كأس العرب للشباب - مصر (1) - (0) الصومال.. جوووووووووووول
الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 19:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة منتخب مصر أمام الصومال في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما.
ويواجه الفراعنة نظيره الصومالي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
-------------------------
ق 33: هدف أول لمنتخب مصر عن طريق يوسف حسن بعد عرضية من أحمد عبد الرحيم حلمي.
ق 30: فرصة خطيرة لمنتخب مصر عن طريق خالد محمد عوض بعد عرضية من ماجد هاني. يستقبلها عوض ويسددها في الشباك من الخارج.
ق 21: أخطر هجمة لمنتخب مصر عن طريق ماجد هاني علي من ضربة حرة مباشرة لكن يتصدى لها حارس الصومال ثم ترتد ويشتتها الدفاع.
بداية المباراة
نرشح لكم
كأس العرب للشباب -السعودية إلى ربع النهائي.. واليمن ينعش آماله في التأهل للموسم الثاني على التوالي.. الهلال يحصد لقب الدوري السوداني هل يرحل السومة؟.. أهلي جدة يتعاقد مع ثالث هدافي الدوري التونسي مواعيد مباريات الثلاثاء 26 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري وكأس العرب للشباب كأس العرب للشباب - خماسية لـ فلسطين على السودان.. وفوز البحرين على جيبوتي مدرب تنس طاولة فلسطين لـ في الجول: الاحتلال منع بعض لاعبينا من المشاركة في بطولة غرب آسيا كأس العرب للشباب – عمان تتغلب على الصومال.. وموقف مصر من التأهل طارق حامد: محظوظ للعب مع النادي الأكبر في آسيا بعد مثيله في إفريقيا