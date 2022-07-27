مباشر كأس العرب للشباب - مصر (1) - (0) الصومال.. جوووووووووووول

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 19:47

كتب : FilGoal

كأس العرب للشباب - مصر - الصومال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة منتخب مصر أمام الصومال في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما.

ويواجه الفراعنة نظيره الصومالي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

-------------------------

ق 33: هدف أول لمنتخب مصر عن طريق يوسف حسن بعد عرضية من أحمد عبد الرحيم حلمي.

ق 30: فرصة خطيرة لمنتخب مصر عن طريق خالد محمد عوض بعد عرضية من ماجد هاني. يستقبلها عوض ويسددها في الشباك من الخارج.

ق 21: أخطر هجمة لمنتخب مصر عن طريق ماجد هاني علي من ضربة حرة مباشرة لكن يتصدى لها حارس الصومال ثم ترتد ويشتتها الدفاع.

بداية المباراة

كأس العرب للشباب مصر الصومال
نرشح لكم
كأس العرب للشباب -السعودية إلى ربع النهائي.. واليمن ينعش آماله في التأهل للموسم الثاني على التوالي.. الهلال يحصد لقب الدوري السوداني هل يرحل السومة؟.. أهلي جدة يتعاقد مع ثالث هدافي الدوري التونسي مواعيد مباريات الثلاثاء 26 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري وكأس العرب للشباب كأس العرب للشباب - خماسية لـ فلسطين على السودان.. وفوز البحرين على جيبوتي مدرب تنس طاولة فلسطين لـ في الجول: الاحتلال منع بعض لاعبينا من المشاركة في بطولة غرب آسيا كأس العرب للشباب – عمان تتغلب على الصومال.. وموقف مصر من التأهل طارق حامد: محظوظ للعب مع النادي الأكبر في آسيا بعد مثيله في إفريقيا
أخر الأخبار
الفوز يغيب للمباراة الرابعة على التوالي.. سموحة يكتفي بالتعادل أمام المقاولون 6 دقيقة | الكرة المصرية
صراع اللقب مستمر.. رمضان يقود بيراميدز لفوز مثير على البنك الأهلي 13 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - مصر للمقاصة ضد الأهلي 14 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مصر للمقاصة – سيرجي إيريك يقود الوسط أمام الأهلي 30 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - فخري أساسي لأول مرة.. وربيعة في وسط الملعب أمام المقاصة 46 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك – عودة إمام عاشور.. وغياب يوسف أسامة نبيه عبد المجيد وسيف جعفر أمام فيوتشر 51 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس العرب للشباب - مصر (1) - (0) الصومال.. جوووووووووووول 53 دقيقة | الوطن العربي
الثاني.. إيفرتون يتعاقد مع روبن فيناجري ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر