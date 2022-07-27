انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) البنك الأهلي.. صراع اللقب مستمر

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 18:15

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بفوز بيراميدز بهدف دون رد

ق 86: أحمد الشناوي يتألق أمام تسديدة محمود سيد

ق 77: خروج رمضان صبحي ونزول محمود صابر

ق.72 جووول رمضان صبحي يسجل الأول بضربة رأسية بعد تمريرة سحرية من عبد الله السعيد

ق 48: تسديدة قوية من ناصر منسي تمر أعلى العارضة

نزول إريك تراوري وخروج محمد صادق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: الزنفلي يتصدى لفرصة خطيرة

ق 20: اختراق من السعيد وتسديد يبعدها الزنفلي إلى ركنية

ق 17: تسديدة من فخري لاكاي يمسك بها الزنفلي

انطلاق المباراة

بيراميدز البنك الأهلي الدوري المصري
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