التشكيل - الهاني سليمان يعود لحراسة مرمى سموحة.. وباسم علي في هجوم المقاولون

عاد الهاني سليمان لحراسة مرمى سموحة في مواجهة المقاولون العرب.

ويلعب سموحة ضد المقاولون العرب في الجولة الـ27 من الدوري المصري في المباراة التي تقام بلمعب الإسكندرية.

وغاب الهاني سليمان عن المباريات السابقة لسموحة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح – رجب نبيل – أحمد حكم – شريف رضا

الوسط: محمد كناريا – محمد شكري – مصطفى الخواجة

الهجوم: حمدي علاء – مروان حمدي – صديق أجولا

على الجانب الآخر جاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي:

المرمى: حسن شاهين

الدفاع: أمير عابد – فاروقا نور الدين – محمود عزت – حسن الشامي

الوسط: محمود عبد العزيز – كريم مصطفى – محمد الشيمي

الهجوم: باسم علي – أمادو نياس – لويس إدوارد

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة، ويأتي المقاولون في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.

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