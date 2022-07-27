التشكيل - رمضان والسعيد أساسيان مع بيراميدز.. ومنسي يقود هجوم البنك الأهلي

دفع تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز بالثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة البنك الأهلي.

ويلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الـ27 من الدوري المصري التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه – رمضان صبحي – محمد صادق

الهجوم: إسلام عيسى – عبد الله السعيد – فخري لاكاي

على الجانب الآخر جاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد دبش – أحمد ياسين – أحمد سعيد - إسحاق يعقوبو

الوسط: محمود سيد – محمد بسيوني – محمد فتحي - محمد مصطفى

الهجوم: ناصر منسي – فادي فريد

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

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