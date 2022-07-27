التشكيل - رمضان والسعيد أساسيان مع بيراميدز.. ومنسي يقود هجوم البنك الأهلي

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

هدف رمضان صبحي لاعب بيراميدز في الأهلي

دفع تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز بالثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة البنك الأهلي.

ويلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الـ27 من الدوري المصري التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه – رمضان صبحي – محمد صادق

الهجوم: إسلام عيسى – عبد الله السعيد – فخري لاكاي

على الجانب الآخر جاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد دبش – أحمد ياسين – أحمد سعيد - إسحاق يعقوبو

الوسط: محمود سيد – محمد بسيوني – محمد فتحي - محمد مصطفى

الهجوم: ناصر منسي – فادي فريد

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

اقرأ أيضا

"سأقدم أي شيء لأجل برشلونة"

مواعيد مباريات المحترفين المصريين هذا الأسبوع

النصر يحاول ضم صانع ألعاب الدوري الفرنسي

مدافع جديد على رادار تشيلسي

بيراميدز البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
بيان من كامل أبو علي عن مشروع الحلم وسبب ترشحه لرئاسة المصري مباشر الدوري المصري - سموحة ضد المقاولون العرب مباشر في الدوري - بيراميدز ضد البنك الأهلي التشكيل - الهاني سليمان يعود لحراسة مرمى سموحة.. وباسم علي في هجوم المقاولون الخامس.. يوسف أحمد حسن إلى أسوان مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-7-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز في الدوري ومنتخب الشباب مواجهة نارية بين رئيس إنبي وحلمي طولان عن سبب رحيله من تدريب الفريق بعد 40 يوما فقط.. المنيا يقيل مدربه ويعين أمير عزمي مجاهد
أخر الأخبار
بيان من كامل أبو علي عن مشروع الحلم وسبب ترشحه لرئاسة المصري دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - سموحة ضد المقاولون العرب 6 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر في الدوري - بيراميدز ضد البنك الأهلي 7 دقيقة | الكرة المصرية
رافينيا: مدرب ليدز السبب في وصولي برشلونة ومنتخب البرازيل 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - الهاني سليمان يعود لحراسة مرمى سموحة.. وباسم علي في هجوم المقاولون 27 دقيقة | الكرة المصرية
اللقب الخامس.. منتخب اليابان يفوز على كوريا الجنوبية بثلاثية ويتوج بطلا لشرق آسيا 33 دقيقة | آسيا
التشكيل - رمضان والسعيد أساسيان مع بيراميدز.. ومنسي يقود هجوم البنك الأهلي 36 دقيقة | الكرة المصرية
فودين: جوارديولا سر نجاح مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة