مباشر الدوري المصري – الاتحاد (1) - (1) إنبي.. جوووول مصطفى شلبي
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 20:44
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري وإنبي التي تقام في ملعب الإسكندرية في الجولة 27 من الدوري المصري.
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ق33: جووووول التعادل لإنبي من ركلة جزاء عن طريق مصطفى شلبي.
ق32: ركلة جزاء لإنبي بعد العودة لتقنية الفيديو بعد وجود لمسة يد على مدافع الاتحاد.
ق15: جووووووول أوووول للاتحاد عن طريق بنجامين بواتنج.
انطلاق المباراة.
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