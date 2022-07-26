مباشر الدوري المصري – الاتحاد (1) - (1) إنبي.. جوووول مصطفى شلبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري وإنبي التي تقام في ملعب الإسكندرية في الجولة 27 من الدوري المصري.

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ق33: جووووول التعادل لإنبي من ركلة جزاء عن طريق مصطفى شلبي.

ق32: ركلة جزاء لإنبي بعد العودة لتقنية الفيديو بعد وجود لمسة يد على مدافع الاتحاد.

ق15: جووووووول أوووول للاتحاد عن طريق بنجامين بواتنج.

انطلاق المباراة.