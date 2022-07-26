مباشر الدوري المصري – الاتحاد (1) - (0) إنبي.. جوووول بواتنج

في رابع مواجهاته ضد إيسترن كومباني.. المصري يخسر للمرة الأولى منذ عودة حسام حسن

قائمة الأهلي - عودة ديانج وزياد طارق وغياب عبد المنعم وصلاح محسن أمام مصر للمقاصة

الحناوي يخفق لأول مرة.. غزل المحلة يهدر الفوز أمام سيراميكا كليوباترا

التشكيل - بواتنج يعوض غياب مابولولو في الاتحاد.. وشلبي وشكشك يدعمان وسط إنبي

الإسماعيلي يخصص حافلات لنقل جماهيره إلى الجونة

المثلوثي: طوينا صفحة الكأس.. معلول من أساطير الأهلي والضغط في مصر أكبر من تونس

سموحة يجدد عقد الهاني سليمان

بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة