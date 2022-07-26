مباشر الدوري المصري – الاتحاد (1) - (0) إنبي.. جوووول بواتنج

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري وإنبي التي تقام في ملعب الإسكندرية في الجولة 27 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق15: جووووووول أوووول للاتحاد عن طريق بنجامين بواتنج.

انطلاق المباراة.

الاتحاد السكندري إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
في رابع مواجهاته ضد إيسترن كومباني.. المصري يخسر للمرة الأولى منذ عودة حسام حسن قائمة الأهلي - عودة ديانج وزياد طارق وغياب عبد المنعم وصلاح محسن أمام مصر للمقاصة الحناوي يخفق لأول مرة.. غزل المحلة يهدر الفوز أمام سيراميكا كليوباترا التشكيل - بواتنج يعوض غياب مابولولو في الاتحاد.. وشلبي وشكشك يدعمان وسط إنبي الإسماعيلي يخصص حافلات لنقل جماهيره إلى الجونة المثلوثي: طوينا صفحة الكأس.. معلول من أساطير الأهلي والضغط في مصر أكبر من تونس سموحة يجدد عقد الهاني سليمان بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة
أخر الأخبار
رفض جديد.. رئيس أتليتكو: لا أعرف من اخترع تلك القصة فمن المستحيل ضمه 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ضربة جديدة لـ تشيلسي.. سبورت: اجتماع بين ممثلي باريس وإنتر من أجل شرينكيار 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيل هودج لـ في الجول: مفاوضات الأهلي لم تستغرق وقتا.. ودور أوجوستي 36 دقيقة | رياضات أخرى
في رابع مواجهاته ضد إيسترن كومباني.. المصري يخسر للمرة الأولى منذ عودة حسام حسن 41 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري – الاتحاد (1) - (0) إنبي.. جوووول بواتنج 42 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الأهلي - عودة ديانج وزياد طارق وغياب عبد المنعم وصلاح محسن أمام مصر للمقاصة 51 دقيقة | الكرة المصرية
الحناوي يخفق لأول مرة.. غزل المحلة يهدر الفوز أمام سيراميكا كليوباترا 52 دقيقة | الكرة المصرية
تايمز: "لن ترحل".. مانشستر يونايتد أكدها لـ رونالدو بعد اجتماعهما 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر