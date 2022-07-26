انتهت الدوري المصري – الاتحاد (2) - (1) إنبي.. انتصار زعيم الثغر

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري وإنبي التي تقام في ملعب الإسكندرية في الجولة 27 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بانتصار الاتحاد بهدفين لهدف.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق77: جوووووول ثااان للاتحاد عن طريق السيد سالم من ركلة جزاء.

ق75: ركلة جزاء للاتحاد بعد عرقلة ميسي.

ق72: طرد مباشر لخالد الغندور بعد العودة لتقنية الفيديو عقب تدخل قوي له على قدم علي فوزي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق33: جووووول التعادل لإنبي من ركلة جزاء عن طريق مصطفى شلبي.

ق32: ركلة جزاء لإنبي بعد العودة لتقنية الفيديو بعد وجود لمسة يد على مدافع الاتحاد.

ق15: جووووووول أوووول للاتحاد عن طريق بنجامين بواتنج.

انطلاق المباراة.

الاتحاد السكندري إنبي الدوري المصري
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