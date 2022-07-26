إريكسن: لم أخطط للعودة إلى إنجلترا.. وتفاصيل الحديث مع تين هاج وأريد الفوز بالبطولات

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 19:30

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن بقميص مانشستر يونايتد

قال كريستيان إريكسن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إنه لم يخطط للعودة إلى إنجلترا وكان يخطط للبقاء في إيطاليا قبل أن يتغير كل شيء بعد الحادثة التي تعرض لها خلال مشاركته في يورو 2020 مع منتخب الدنمارك.

كريستيان إريكسن

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وانضم إريكسن إلى يونايتد في صفقة انتقال حر قادما من برينتفورد بعقد يمتد لعام 2025.

وقدم يونايتد اليوم الثلاثاء إريكسن لاعبا رسميا في صفوف الفريق وأجرى حوارا مع الموقع الرسمي للنادي.

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وعن شعوره لدى سماع وصفه بلاعب لمانشستر يونايتد قال: "هذا جديد حقا وغريب، لم أتخيل أبدا حدوث ذلك، لذا كي أكون هنا وأصبح لاعبا لمانشستر يونايتد فهذا أمر خاص".

وأردف "مسيرتي قبل الحادث لم أخطط فيها العودة مرة أخرى إلى إنجلترا، كنت أفكر في مانشستر يونايتد قبل ذلك ثم انتقلت إلى توتنام ثم إيطاليا ولكن كي أكون هنا الآن هو أمر لم أتوقعه، لذا أنا سعيد جدا وأشعر بالسعادة".

وعن كيف انتقل إلى يونايتد قال: "أنا أريد لعب كرة القدم وأعتقد مع أفكار المدرب ومن خلال حديثه معي رأيت نفسي ألعب هنا، وفي الوقت ذاته هذا ناد كبير جدا إن لم يكن الأكبر، وهذا شيء جميل أن أكون جزاء من ذلك التاريخ الكبير".

وواصل "لم أنضم إلى هنا من أجل الشعر في حد ذاته بل للعب الكرة وأعتقد أن سماع أفكار المدرب كانت مثالية بالنسبة لي وساعدتني في اتخاذ القرار بالانتقال إلى يونايتد".

وأكمل "أعتقد أن أسلوب إريك تين هاج مميز وأتمنى أن يناسبني وأن يكون التواصل بيننا إيجابيا".

وعن زملائه الجدد قال لاعب إنتر ميلان الأسبق: "لقد لعبت ضدهم لكنني لم ألعب مع أي منهم من قبل لذا هذا سيكون شيئا جديدا، أنه أمر مختلف لكنه يتعلق بحدوث التواصل بيننا".

أما عن طموحه مع الفريق قال: "أثق أن الطموح هنا أن نعود للقمة مجددا، هذا هو حلم هذا النادي وتاريخه يوضح أنه يريد أن يكون الأفضل، لذا أعتقد أن الهدف أن نعود لأعلى مكان بقدر المستطاع والفوز بالبطولات".

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