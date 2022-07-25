الاتحاد المصري يناقش مستقبل الكرة النسائية من جديد

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

منتخب سيدات مصر - تونس - كرة قدم

ناقش الاتحاد المصري لكرة القدم مستقبل الكرة النسائية اليوم -الاثنين- مع عدد من ممثلي الأندية.

وانعقدت المناقشات بغرض الحديث عن مستقبل اللعبة وتطويرها ونشرها بين القتيات.

وجاءت المناقشات بحضور جمال علام، رئيس الاتحاد المصري وخالد الدرندلي نائب رئيس المجلس ودينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية.

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وشهدت الكرة النسائية خطوة بارزة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ تم تأسيس منتخب كرة الصالات النسائية للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عبد الفتاح عباس مديرا فنيا لـ منتخب مصر لكرة الصالات النسائية، وقرر ضم كل من سمر محمد، منى رفعت، أميرة سمير، نورا محمد، أمل سامح، رنا علي، ميرنا محسن، أميرة محمد، أمل حسين، إيمان ياسر، ياسمين عبد الراضي، شيماء جمال، حبيبة سامي، نورهان عمرو، نورهان عصام، هايدي جابر وفاطمة الزهراء محمد.

وفي سياق منفصل، كان أخر ظهور لمنتخب مصر للسيدات أمام تونس أكتوبر 2021 في التصفيات المؤهلة لـ أمم إفريقيا للسيدات 2022.

وخسرن سيدات مصر في مجموع المباراتين بسبعة أهداف مقابل هدفين ليفشلن في التأهل في البطولة التي أقيمت في المغرب.

وتوج منتخب جنوب إفريقيا للسيدات بالبطولة للمرة الأولى في تاريخهن على حساب المغرب المستضيف.

فيما كان أخر ظهور لـ منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما في التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم الهند 2022.

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وخسرن منتخب مصر للناشئات أمام نيجيريا بستة أهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا في الدور الثالث، ويفشلن في التأهل.

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