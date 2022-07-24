مباشر في الدوري - الزمالك (2)-(0) سموحة.. أوباما يهدر

الأحد، 24 يوليه 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك أمام سموحة

يستضيف الزمالك فريق سموحة على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 57 نقطة، بينما سموحة في المركز الخامس بـ 39 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق86 أوباما يهدر فرصة محققة بعد تمريرة رائعة من أيمن حفني

ق72 نزول أوباما وعبد الله جمعة وخروج شيكابالا وإسلام جابر

ق67 خروج سيد نيمار ونزول روقا

ق64 طرد مباشر لعبد الكبير الوادي بعد تدخل قوي على حمزة المثلوثي

ق53 تسديدة من مروان حمدي أعلى العارضة

ق47 جووول سيف الجزيري يسجل الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45 تسديدة قوية من شيكابالا من خارج منطقة الجزاء ولكن بجوار القائم الأيسر

ق42 عمر صلاح يتألق أمام زيزو

ق34 جوووول زيزو

ق31 بطاقة صفراء لبيكهام بعد تدخل قوي على زيزو

ق30 بطاقة صفراء لإسلام جابر بسبب الاعتراض على خطأ محتسب لسموحة

ق21 تسديدة قوية من إسلام جابر وتصدي عمر صلاح

ق19 العارضة تتصدى لتسديدة زيزو الصاروخية

ق12 محمد عواد يتصدى لعرضية أرضية

ق11 تسديدة من شيكابالا داخل منطقة الجزاء ولكن تصطدم بالمدافعين

ق2 سقوط سيف الجزيري ومطالبة بركلة جزاء

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك سموحة
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