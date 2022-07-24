انتهت في الدوري - الزمالك (2)-(0) سموحة.. نهاية اللقاء

6 انتصارات متتالية و10 مباريات بلا هزيمة.. زيزو ينفرد بصدارة الهدافين في أبرز أرقام الزمالك وسموحة

موعد مباراة الزمالك أمام فيوتشر في الدوري.. القناة الناقلة والمعلق

الانتصار الخامس على التوالي.. قطار الزمالك لا يتوقف ويتخطى سموحة

سيد عبد الحفيظ عن واقعة الممر الشرفي: لست تحت أمرك

لا يتوقف عن التأثير.. زيزو هداف الدوري يشارك في أهداف الزمالك للمباراة السادسة تواليا

مؤتمر سواريش: لا يمكننا التدرب قبل المباريات.. هذا غير موجود في أي مكان حول العالم

هدف ربيعة الأول منذ 2017.. الأهلي يحطم عقدة الجونة في أبرز أرقام مباراة الفريقين

طلعت يوسف: فعلت بعد مباراة الأهلي شيئا لا أفعله مع اللاعبين