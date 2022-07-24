مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (3) بيراميدز.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 24 يوليه 2022 - 18:22

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الإسماعيلي × بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري المصري الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3 رمضان صبحي يهدر الركلة.. فوزي يتصدى

ق 45+2 الحكم يقر الركلة.. القرار كما هو

ق 45+1 مراجعة تقنية الفيديو

ق 45 ركلة جزاء.. باهر المحمدي يعرقل وليد الكرتي داخل المنطقة

ق 38 جووول الثالث من ركلة الجزاء.. رمضان صبحي يسجل هدفه الثاني في المباراة

ق 35 ركلة جزاء.. عرضية من حسين السيد ترتطم بيد عصام صبحي ظهير الإسماعيلي داخل المنطقة

ق 33 جووول الثاني رمضان صبحي يسجل بعد تمريرة حاسمة من عبد الله السعيد

ق 31 تسديدة من عبد الرحمن مجدي ترتد من العارضة فيلعب مدبولي رأسية عرضية تصطدم بعلي جبر الذي لحق بها قبل أن تسكن الشباك

ق 18 عرضية من عمر الوحش ورأسية من باهر المحمدي ولكن بجوار قائم بيراميدز

ق 5 جووول يشعل المباراة في بدايتها.. عبد الله السعيد نجم الدراويش السابق يسجل بعد تمريرة حاسمة من رمضان صبحي

بداية المباراة

الإسماعيلي بيراميدز الدوري المصري
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