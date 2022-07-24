مباشر في الدوري - الأهلي (0) - (0) الجونة.. جوول أول ملغي بداعي التسلل

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي أمام الجونة ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

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ق53: أحمد عبد القادر يراوغ ويتلاعب بدفاع الجونة ويسجل في الشباك ولكن حكم الراية يحتسب تسلل

ق50: تمريرة طولية من إسلام محارب تصل إلى السيد الشبراوي الذي انفرد بالشناوي وسدد بسهولة في يد حارس الأهلي

دخول أيمن أشرف وخروج محمد عبد المنعم للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: عرضية من علي معلول واستلام من حسام حسن وتسديدة قوية يتصدى لها عماد السيد

ق36: أفشة يراوغ ويسدد من داخل منطقة الجزاء ودفاع الجونة يخرجها لركنية

ق30: مطالبات بركلة جزاء لحسام حسن، تقنية الفيديو تطلب استمرار اللعب

ق26: دانيال إيفي ينقذ فريقه من الهدف الأول، عرضية من أفشة ورأسية من عبد المنعم يبعدها إيفي قبل الوصول للمرمى

ق24: كريم طارق يهدد مرمى الشناوي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم

ق22: معلول ينفذ ركنية يلعبها عرضية إلى رامي ربيعة الذي ارتقى برأسه من أمام حارس الجونة ليسدد فوق العارضة

ق12: سيد الشبراوي يسدد من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الشناوي بسهولة

ق2: تسديدة أولى من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

بداية المباراة