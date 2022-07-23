كأس العرب للشباب - الأردن تهزم اليمن.. وموريتانيا تتغلب على العراق

السبت، 23 يوليه 2022 - 23:34

كتب : FilGoal

هادي الحوراني - الأردن

فاز المنتخب الأردني على نظيره اليمني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العرب تحت 20 عاما.

الفوز رفع رصيد الأردن إلى 4 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثانية، يليه منتخب الإمارات بنقطة وحيدة في المركز الثاني، ثم اليمن بلا نقاط.

ويتأهل من دور المجموعات المتصدرين الستة وأفضل اثنين بين أصحاب المركز الثاني إلى ربع النهائي.

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ويحتاج منتخب الإمارات الذي تعادل مع الأردن 1-1 في المباراة الأولى، إلى الفوز بفارق هدفين على اليمن في المباراة الأخيرة المتبقية، أو بفارق هدف مع تسجيل هدفين أو أكثر كي ينتزع الصدارة.

على الجانب الآخر فاز منتخب موريتانيا على العراق بهدف دون رد، في منافسات المجموعة الأولى.

بذلك يحصد منتخب موريتانيا أول نقاطه ليتقدم إلى المركز الثاني بـ 3 نقاط، وراء السعودية بفارق الأهداف، وتبقى مباراة وحيدة في المجموعة بين السعودية (3 نقاط) والعراق (صفر)، حيث فاز الأخضر على موريتانيا 2-0 في المباراة الأولى.

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