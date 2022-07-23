مباشر في الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) فيوتشر.. بداية المباراة
السبت، 23 يوليه 2022 - 20:37
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد فيوتشر في الجولة الـ26 من الدوري المصري.
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انطلاق المباراة
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