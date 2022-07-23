الأهلي يعلن مدة غياب كوكا وشريف.. وموعد عودة طاهر

السبت، 23 يوليه 2022 - 18:54

كتب : حسام نور الدين

محمد شريف - الأهلي - الجونة

أعلن الأهلي إصابة أحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط الفريق بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تبعده عن الملاعب لفترة.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف الأهلي أن إصابة كوكا ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، على أن يعود بعدها للمشاركة في المباريات والتدريبات بشكل طبيعي.

كذلك أعلن الأهلي أن تشخيص إصابة محمد شريف مهاجم الفريق هو تمزق في العضلة الضامة.

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ويغيب شريف بسبب هذه الإصابة لمدة شهرين عن الفريق ما يعني أنه لن يشارك مرة أخرى خلال الموسم الجاري.

ويبدأ محمد شريف تنفيذ برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مباراة القمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخميس الماضي باستاد القاهرة الدولي.

وكان محمد شريف قد خضع لأشعة خلال الساعات الماضية للوقوف على إصابته والتي أكدت إصابته بتمزق في العضلة الضامة، وغيابه لمدة تصل إلى شهرين.

وتعرض شريف للإصابة في نهائي كأس مصر أمام الزمالك يوم الخميس الماضي.

وأكد الأهلي أيضا أن طاهر محمد طاهر يحتاج إلى فترة تعافي مدتها 3 أسابيع، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة 26 من الدوري مساء غدا الأحد.

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