مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (0) مصر للمقاصة.. بداية اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ومصر للمقاصة في الجولة 26 من الدوري المصري.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 37 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل يتذيل المقاصة الترتيب برصيد 14 نقطة من نفس العدد من المباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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بداية اللقاء