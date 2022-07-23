القصة الكاملة لتغيب تاليسكا عن النصر السعودي بسبب إحياء حفلات غنائية في البرازيل

تعرض البرازيلي أندرسون تاليسكا لانتقادات من إدارة نادي النصر السعودي، بعد تخلفه عن العودة إلى معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، في إسبانيا.

أندرسون تاليسكا النادي : النصر النصر

اقرأ القصة الكاملة من هنا