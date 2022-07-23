القصة الكاملة لتغيب تاليسكا عن النصر السعودي بسبب إحياء حفلات غنائية في البرازيل

السبت، 23 يوليه 2022 - 17:37

كتب : FilGoal

تاليسكا

تعرض البرازيلي أندرسون تاليسكا لانتقادات من إدارة نادي النصر السعودي، بعد تخلفه عن العودة إلى معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، في إسبانيا.

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