انتهت في الدوري - إنبي (0) - (1) فاركو.. نهاية المباراة المثيرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي وفاركو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري المصري.

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ق 91 بلال جمال بدلا من محمود حمادة

ق 86 الحارس البديل محمد سعيد شيكا وعلي بهيج بدلا من شكري نجيب وعزمي غومة في صفوف فاركو

ق 84 خروج دينوبيتر جودي وعلي فوزي وأحمد العجوز ونزول مصطفى دويدار ومحمد النحاس ومحمد شريف في صفوف إنبي

ق 81 بطاقة صفراء ثانية وطرد للحارس محمد صبحي.. فاركو في مأزق. الإنذار الأول لإضاعة الوقت، والثاني للاعتراض على التحكيم سريعا

ق 74 جرجس مجدي بدلا من إبراهيم القاضي في صفوف إنبي

ق 73 لا ركلة جزاء.. اللعب يستمر

ق 71 تقنية الفيديو تراجع القرار

ق 70 ركلة جزاء لصالح فريق فاركو بعد إعاقة من خالد رضا لمحاولة مرور أحمد شريف داخل منطقة الجزاء.

ق 67 محمود جهاد بدلا من كينجسلي سوكاري في صفوف فاركو

ق 62 زياد كمال بدلا من محمد مرسي في صفوف إنبي

ق 60 تسديدة قوية من مصطفى ياسر شكشك ولكن تعلو العارضة

ق 58 تسديدة قوية من شكري نجيب من يسار منطقة الجزاء أبعدها الحارس عبد العزيز البلعوطي من يسار مرماه.

نهاية الشوط الأول

ق 45 جووول أحمد مودي يسجل الأول لفاركو من ركلة جزاء سجلها على يسار الحارس.

ق 43 الحكم يحتسب ركلة جزاء لفاركو بعد مراجعة تقنية الفيديو.. إعاقة من إبراهيم يحيى ضد أحمد شريف تمنح فاركو ركلة الجزاء

ق 41 أحمد شريف لاعب فريق فاركو حاول المرور داخل منطقة الجزاء ولكنه سقط وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

ق 25 تسديدة قوية من جيفرسون إنكادا لاعب فريق فاركو من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس عبد العزيز البلعوطي بشكل رائع من أسفل يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

ق 22 تسديدة من أحمد العجوز لاعب إنبي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 10 بطاقة صفراء من نصيب أحمد بحراوي لاعب فريق فاركو بعد تدخل قوي على أقدام دينوبيتر جودي.

بداية المباراة