التشكيل - شادي حسين يقود هجوم سيراميكا كيلوباترا.. وعودة الجلاصي في المصري

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - أحمد فتحي - شادي حسين

أعلن أحمد سامي وحسام حسن تشكيل فريقي سيراميكا كليوباترا والمصري قبل مواجهة الجولة 26 من الدوري المصري التي تجمعهما.

ويلتقي الفريقان على ملعب برج العرب بالإسكندرية في السادسة والنصف مساءً.

ويقود شادي حسين هجوم سيراميكا بعدما سجل هدف الفوز في الجولة الماضية على حساب المقاولون العرب.

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بينما يعود إلياس الجلاصي لتشكيل المصري الأساسي بعدما غاب عن المواجهة الأخيرة ضد الاتحاد.

تشكيل سيراميكا:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن

الوسط: شريف دابو - محمود نبيل – كوامي بونسو - محمد إبراهيم - مصطفي ميسى

الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري - خالد صبحي - صالح جمعة - وينفول كوبينا - عبد الرحمن بودي - حسام محمد - مروان عثمان - باسم مرسي - حمزة مجدي.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: إسلام أبو سليمة – عمرو موسى – أحمد علاء

الوسط: كريم العراقي – فريد شوقي – إيزي إيميكا – عمرو عبد الفتاح "عموري"

الهجوم: إلياس الجلاصي – أوستن أموتو – محمد جريندو

وعلى دكة البدلاء: محمد شحاتة – إسلام المزين – محمد عنتر – مصطفى سلطان – زياد فرج – حجاج عويس – أحمد الشيخ – أحمد حمودي – عمرو مرعي.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 32 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز الثالث تواليا.

بينما يحتل المصري المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

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