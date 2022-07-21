جوائز كاف - أشوالا نجمة برشلونة الأفضل في إفريقيا.. طالع كل جوائز السيدات

الخميس، 21 يوليه 2022 - 23:11

كتب : FilGoal

عزيزات أشوالا - برشلونة

فازت النيجيرية عزيزات لامينا أشوالا مههاجمة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا عن 2022.

وتفوقت أشوالا على الكاميرونية أجارا نتشوت مهاجمة إنتر ميلان، والزامبية جريس تشاندا لاعبة وسط زيسكو يونايتد.

وحصدت أشوالا الجائزة للمرة الخامسة في مسيرتها بعد 2014 و2016 و2017 و2019.

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وانفردت أشوالا بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز متخطيةً مواطنتها بيربيتوا نكوتشا نجمة سونانا السويدي سابقًا التي حصدت الجائزة أعوام 2004 و2005 و2010 و2011.

أشوالا (27 عامًا) تلعب في صفوف برشلونة منذ 2019 بعد أن ارتدت سابقًا أقمصة أندية ليفربول وأرسنال وداليان جوانجيان الصيني.

وساهمت أشوالا في فوز برشلونة بالدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى وصافة دوري أبطال أوروبا.

وحصدت أشوالا جائزة هدافة الدوري الإسباني للموسم الماضي برصيد 20 هدفًا.

ثنائية لنجمة غانا

وحصدت الغانية إيفيلين بادو لاعبة أفالدسنيس النرويجي جائزتين عن فترتها في صفوف هاساكاز ليديز الغاني.

بادو (19 عامًا) فازت بجائزة أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا على حساب الجنوب إفريقية أنديلي دلاميني لاعبة ماميلودي صنداونز ومواطنتها وزميلتها بامباناني مباني.

وساهمت بادو في وصول هاساكاز ليديز إلى نهائي االنسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا للسيدات التي أقيمت في مصر واحتلال المركز الثاني.

وحصدت بادو جائزة هدافة دوري أبطال إفريقيا بتسجيلها 5 أهداف خلال البطولة.

كما حصدت بادو جائزة أفضل لاعبة شابة في إفريقيا، متفوقة على مواطنتها وزميلتها دوريس بوادوا، والمغربية ياسمين زهير لاعبة الجيش الملكي المغربي.

سيدة تقهر الرجال

وفي جائزة أفضل مدرب عن فئة السيدات، فازت الجنوب إفريقية ديزيري إليس بالجائزة.

ونفزقن إليس على الزامبي بروس موابي المدير الفني لمنتخب زامبيا، ومواطنها جيري تشابالالا المدير الفني لـ ماميلودي صنداونز، والفرنسي رينالد بيدروس المدير الفني لمنتخب المغرب.

إليس (59 عامًا) تقود منتخب جنوب إفريقيا منذ 2016، وقادته لنهائي كأس الأمم الإفريقية.

أفضل نادٍ

وفاز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقيا بجائزة أفضل نادٍ عن فئة السيدات بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا.

وتفوق صنداونز على وصيفه في أبطال إفريقيا، هاساكاز ليديز الغاني، والجيش الملكي المغربي صاحب المركز الثالث في البطولة.

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