كأس العرب للشباب – منتخب مصر يفتتح مشواره بالفوز على عمان بهدف

الخميس، 21 يوليه 2022 - 22:06

كتب : FilGoal

مصر للشباب تحت 20 عاما - عمان

وتستضيف مدينة أبها السعودية منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب.

وفاز منتخب مصر على نظيره العُماني بهدف دون رد سجله أحمد نادر حواش في الدقيقة 44.

المنتخب المصري تصدر بهذه النتيجة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

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وتضم المجموعة الرابعة منتخبات مصر وسلطنة عُمان والصومال.

تعرف على مجموعات كاس العرب للشباب

وشهدت المباراة سيطرة المنتخب المصري للشباب على معظم المجريات.

وظهر أحمد نادر السيد بمستوى جيد خلال الهجمات القليلة للمنتخب العماني.

وتصدى الحارس الشاب لانفراد تام من مهاجم سلطنة عمان في الدقيقة 35.

ومن ضربة ركنية متقنة حولها أحمد نادر حواش سجل المنتخب المصري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 44.

وحاول منتخب مصر إضافة الهدف الثاني عن طريق مهاجمه صلاح باشا لكنه تسديدته مرت أعلى المرمى.

وسدد حازم هاني من جديد لكن كرته مرت بجوار مرمى المنتخب العُماني.

وفي الدقائق الأخيرة أهدر المنتخب العُماني فرصة تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

ويستعد منتخب مصر للشباب لمواجهة منافسه الصومالي خلال الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 27 يوليو الجاري.

مصر تتقدم على عمان بهدف اللاعب أحمد حواش

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