مباشر جوائز كاف - الوداد أفضل نادٍ في إفريقيا

يقام حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس في المغرب للإعلان عن عدة ألقاب فردية على رأسها أفضل لاعب في إفريقيا.

ساديو ماني النادي : بايرن ميونيخ محمد صلاح النادي : ليفربول

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للحفل.

طالع كافة المرشحين والجوائز في نهاية الخبر.

الحفل يُبَث عبر بي إن سبورتس الإخبارية وينطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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**روبيرت كيديابا حارس مرمى مازيمبي السابق سيقدّم جائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة.

**الغانية إيفيلين بادو لاعبة هاساكاز السابقة وأفالدسنيز النرويجي تفوز بجائزة أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا

**الوداد البيضاوي المغربي يفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا عن فئة الرجال متفوقًا على الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي.

**ماميلودي صنداونز الجنوب الإفريقي يفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا عن فئة السيدات

*باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي: أشكركم جميعا، ستكون أمسية جميلة، شكرا لحضوركم وأشكر الإعلام، نحن على نهج النجاح والنتائج ستظهر للعالم قريبا، لدينا لاعبون من مستوى عالٍ.

*باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي: هناك عمل كبير جدا على مستوى الاستثمار والمستقبل، سنستثمر في الأكاديميات والشباب والأطفال وندعم البطولات الاحترافية، هذا هو نجاح كاف، سننسق مع الدول والحكومات والاتحادات الأعضاء، يجب أن نطور البنية التحتية وتركيزنا على أن يتم العمل في كل دولة خلال الأشهر القليلة المقبلة للتركيز على الشراكات مع الحكومات، لو نظرتم للبنية التحتية في المغرب أو بلدان أخرى، إنها على مستوى عالٍ.

*باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي: هدفنا الأول اليوم هو الاحتفال بكرة القدم الإفريقية ونعترف بأفضل النجوم رجالًا ونساءً في القارة وكل الأفارقة المحترفين في أوروبا. نعلم أن إفريقيا تنتج مواهب من أفضل لاعبي العالم، وجزء مما نفعله اليوم هو الاحتفال والاعتراف بهم، وأيضًا تشجيع الكثير من الشباب ليدركوا وجود مستقبل لهم ولكي نضمن أن كرة القدم الإفريقية يمكنها أن تنافس مع الأفضل عالميًا، والدول الخمس التي ستمثل إفريقيا في قطر نحن على ثقة أنهم سيجعلوننا أكثر فخرًا ويثبتون قدرة الأفارقة على التنافس.

*باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي: هناك تطور وعمل ملموس في كرة القدم الإفريقية وهناك استثمارات سنرى نتائجها قريبا. أشكر كاف وفاطمة الأمين العام وعملها الكبير وكل شركائنا.

*باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي: إنها أمسية رائعة، أشكر الملك محمد السادس، ممتن للشعب المغربي والاتحاد المغربي وفوزي لقجع ولهذه الفرصة والاستقبال الرائعين.

**استعراض أبرز لحظات العام في الكرة الإفريقية

**بداية الحفل

**شاهد الحفل

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أفضل لاعب:

محمد صلاح (مصر – ليفربول)

ساديو ماني (السنغال – ليفربول\بايرن ميونيخ)

إدوارد ميندي (السنغال – تشيلسي)

أفضل لاعب داخل القارة:

محمد الشناوي (مصر – الأهلي)

أليو ديانج (مالي – الأهلي)

أشرف داري (المغرب – الوداد)

أفضل مدرب:

كارلوس كيروش (مصر)

أليو سيسيه (السنغال)

وليد الركراكي (الوداد)

أفضل منتخب:

مصر

السنغال

الكاميرون

أفضل نادٍ:

الأهلي

الوداد المغربي

نهضة بركان الجزائري

أفضل لاعب شاب:

هانيبال المجبري (تونس – مانشستر يونايتد)

بابي ماتار سار (السنغال – توتنام هوتسبير)

كريم كوناتي (كوت ديفوار – سالزبورج)

أفضل هدف:

جابدينيو ماهانجو (أورلاندو بايرتس)

بابي ساخو (سيمبا)

زهير المترجي (الوداد)

أفضل لاعبة:

إيفيلين بادو (غانا)

دوريس بوادوا (غانا)

ياسمين زهير (المغرب)

أفضل لاعبة داخل القارة:

أنديلي دلاميني (جنوب إفريقيا)

بامباناني مباني (جنوب إفريقيا)

إيفيلين بادو (غانا)

أفضلة مدرب سيدات:

بروس موابي (زامبيا)

ديسيير إليس (جنوب إفريقيا)

جيري تشابالالا (صنداونز)

رينالد بيدروس (المغرب)

أفضل نادي سيدات: