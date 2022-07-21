انتهى نهائي الكأس – الأهلي (1) - (2) الزمالك.. الفارس يتوج بكأس مصر 2021

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والزمالك التي تقام في استاد القاهرة مساء اليوم الخميس في إطار نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021.

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نهاية المباراة بانتصار الزمالك بهدفين لهدف وتتويج الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه.

ق90: 7 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق87: إنذار لزيزو بداعي تعطيله اللعب بعد مخالفة لصالح الأهلي.

ق84: رأسية من وليد سليمان ذهبت لخارج الملعب.

ق79: العارضة تحرم بنشرقي من هدف ثالث رائع إثر تسديدة قوية.

ق76: صلاح محسن يشارك بدلا من ياسر إبراهيم في آخر تبديلات الأهلي.

ق73: رأسية من حمدي فتحي من ركلة ركنية ذهبت أعلى مرمى الزمالك.

ق73: تبديل ثالث للزمالك بمشاركة حازم إمام بدلا من فتوح.

ق72: توقف اللعب لإصابة أحمد فتوح.

ق67: تبديل ثان للزمالك بمشاركة روقا بدلا من نيمار.

ق59: تبديل أول للزمالك بخروج الجزيري ومشاركة أوباما.

ق58: تسديدة زاحفة من إمام عاشور مرت بجوار مرمى الأهلي.

ق55: جوووول حسام حسن يسجل الهدف الأول للأهلي بعد رأسية من محمد محمود وتسلمها مهاجم الأهلي بصدره ومر من محمد عواد وأسكن الكرة الشباك.

ق51: تسديدة قوية من زيزو تصدى لها الشناوي على مرتين.

ق49: رأسية من الجزيري المنفرد تماما ذهبت لخارج الملعب.

ق47: إنذار لوليد سليمان بعد تدخله بقوة على الونش.

انطلاق الشوط الثاني.

3 تبديلات للأهلي بمشاركة وليد سليمان ومحمد عبد المنعم ومحمد محمود بدلا من محمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية.

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ق45+4: انفراد تام للزمالك لكن عرضية نيمار تدخل دفاع الأهلي والشناوي وأمسك بالكرة.

ق45+3: عرضية من معلول شتتها دفاع الزمالك لركلة ركنية.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: تسديدة قوية من ديانج تصدى شتتها عواد لخارج الملعب لركلة ركنية.

ق38: تسديدة قوية من زيزو تصدى لها الشناوي وشتتها محمد هاني لركلة ركنية.

ق31: جووول إمام عاشور يسجل الهدف الثاني للزمالك بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تبادل سريع للكرة بينه وبين زيزو بعد خطأ فادح من ياسر إبراهيم في عدم تشتيته للكرة ليخطفها منه بنشرقي ويبدأ الهجوم المرتد السريع.

ق29: مرور رائع من سيد عبد الله "نيمار" لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

ق28: مرواغة جميلة من بنشرقي لياسر إبراهيم ولكن تمريرته شتتها الدفاع سريعا.

ق25: تبديل اضطراري أول للأهلي بمشاركة حسام حسن بدلا من محمد شريف.

ق21: تسديدة رائعة من زيزو ارتطمت بأعلى شباك مرمى الأهلي.

ق20: خروج خاطئ جديد من الشناوي وتشتيت للكرة برأسه وأيمن أشرف اضطر لإعاقة الجزيري ليحصل على إنذار.

ق16: الشناوي يتألق أمام رأسية قوية للغاية من الونش وشتتها على مرتين قبل أن تعبر الكرة خط المرمى.

ق9: إنذار لأحمد فتوح بعد تدخله على ياسر إبراهيم.

ق6: جوووول زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك برأسية بعد عرضية من الجزيري بعد خروج الشناوي بدون مبرر من مرماه.

ق3: إنذار مبكر للغاية لإمام عاشور بعد تدخله بقوة على معلول.

انطلاق القمة.