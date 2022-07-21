تشكيل الزمالك - لا تغييرات.. فيريرا يدفع بنفس الأسماء أمام الأهلي

أعلن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر 2021.

ولم يغير فيريرا التشكيل الذي فاز على غزل المحلة في آخر مباراة بالدوري المصري.

ويعتمد فيريرا على ثلاثي في قلب الدفاع في حضور محمود حمدي "الونش".

ويظهر على مقاعد البدلاء المخضرم أيمن حفني، والقائد محمود عبد الرازق "شيكابالا".

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد "ماتيب"

الوسط: حمزة المثلوثي – سيد عبد الله "نيمار" - إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – أحمد فتوح

الهجوم: أشرف بنشرقي – سيف الدين الجزيري

دكة البدلاء: محمد نديم – محمود علاء – عبد الله جمعة – حازم إمام – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد أوناجم – أيمن حفني