تشكيل الزمالك - لا تغييرات.. فيريرا يدفع بنفس الأسماء أمام الأهلي

الخميس، 21 يوليه 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

هدف أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام غزل المحلة

أعلن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر 2021.

ولم يغير فيريرا التشكيل الذي فاز على غزل المحلة في آخر مباراة بالدوري المصري.

ويعتمد فيريرا على ثلاثي في قلب الدفاع في حضور محمود حمدي "الونش".

ويظهر على مقاعد البدلاء المخضرم أيمن حفني، والقائد محمود عبد الرازق "شيكابالا".

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد "ماتيب"

الوسط: حمزة المثلوثي – سيد عبد الله "نيمار" - إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – أحمد فتوح

الهجوم: أشرف بنشرقي – سيف الدين الجزيري

دكة البدلاء: محمد نديم – محمود علاء – عبد الله جمعة – حازم إمام – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد أوناجم – أيمن حفني

الزمالك الأهلي نهائي كأس مصر كأس مصر
نرشح لكم
أمير مرتضى: هذا آخر أسبوع لـ بنشرقي.. وطارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ الزمالك مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف بنشرقي من استكمال الدوري مع الزمالك الونش: أحيينا الموسم ونعد جماهير الزمالك بلقب الدوري مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي خبر في الجول – سبب خروج أحمد فتوح من نهائي الكأس أمام الأهلي مؤتمر فيريرا: معجب بالجميع عدا الحكام.. وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي إمام عاشور يكشف سر احتفاله على طريقة الأسد عواد: مررت بظروف صعبة خلال عامين ونصف وهدفنا إبقاء درع الدوري في ميت عقبة
أخر الأخبار
أمير مرتضى: هذا آخر أسبوع لـ بنشرقي.. وطارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ الزمالك 8 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف بنشرقي من استكمال الدوري مع الزمالك 12 دقيقة | الكرة المصرية
الونش: أحيينا الموسم ونعد جماهير الزمالك بلقب الدوري 15 دقيقة | الكرة المصرية
مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 18 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – سبب خروج أحمد فتوح من نهائي الكأس أمام الأهلي 30 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: معجب بالجميع عدا الحكام.. وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي 36 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثانية ويجني 400 مليون يورو 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
إمام عاشور يكشف سر احتفاله على طريقة الأسد 51 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف