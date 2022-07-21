مباشر - لايبزج (0) - (1) ليفربول.. صلاح يسجل الأول
الخميس، 21 يوليه 2022 - 19:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لايبزج الألماني ضد ليفربول الإنجليزي وديا، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد 2022-2023.
ولعب ليفربول مباراتين وديتين حتى الآن، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد 4-0، وفاز على كريستال بالاس 2-0.
ويشارك محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز، للمرة الأولى في الفترة التحضيرية.
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صلاح يتقدم للريدز— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) July 21, 2022
ليفربول 1 لايبزيغ 0#الشارقة_الرياضية pic.twitter.com/o94TEJieHw
ق 8 جوووووووووول محمد صلاح يسجل الأول بعد تمريرة من روبرتو فيرمينو
بداية المباراة
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