بايرن ميونيخ يفوز بالستة وديا.. وماني ودي ليخت يسجلان في الظهور الأول

سجل ساديو ماني وماتيس دي ليخت في ظهورهما الأول مع بايرن ميونيخ خلال فوز البافاري على دي سي يونايتد الأمريكي بستة أهداف مقابل هدفين.

لم يحتج ماني أكثر من خمس دقائق لافتتاح أهدافه مع الفريق البافاري بعد تسجيل ركلة جزاء.

ولعب بايرن ميونيخ أولى مبارياته الودية خلال جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأنهى البافاري الشوط الأول بثلاثة أهداف دون مقابل عن طريق ماني في الدقيقة 5 ثم مارسيل سابتزير في الدقيقة 12 وسيرجي جنابري في الدقيقة 44.

واستبدل بايرن ميونيخ الفريق بالكامل مع بداية الشوط الثاني ليبدأ بتشكيل مغاير تماما لما كان في الشوط الأول، وشهد الشوط الثاني مشاركة دي ليخت في أول ظهور بعد انضمامه من يوفنتوس.

ولم يحتج دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ لأكثر من دقيقتين لافتتاح أهدافه مع الفريق مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 47.

وأضاف جوشوا زيركزي خامس أهداف بايرن ميونيخ في الدقيقة 51 قبل أن يقلص ليلاند الفارق بهدف أول لدي سي يونايتد في الدقيقة 54.

وسجل كو ديبيترو هدف دي سي يونايتد الثاني في الدقيقة 83 قبل أن يختتم توماس مولر التسجيل بهدف سادس في الدقيقة 92.

ويلعب بايرن ميونيخ أمام مانشستر سيتي وديا في الواحدة من فجر الأحد المقبل.

ويفتتح الفريق البافاري مباريات الموسم الجديد بمواجهة رد بول لايبزيج يوم 30 من شهر يوليو الجاري في السوبر الألماني.

طالع أيضا

"أنا جائع لتسجيل الأهداف"

المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريش

خاص – مدرب شباب عمان عن تدريب بيدري والفوز على مصر

حضور خاص في نهائي كأس مصر