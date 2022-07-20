مباراة تخلف كوكا عنها للإصابة.. أولمبياكوس يتعادل مع ماكابي حيفا في دوري الأبطال

غاب أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني عن مواجهة ماكابي حيفا في ذهاب الدور التمهيدي الثاني والتي انتهت بالتعادل 1-1 خارج القواعد.

بيدرو مارتينيز المدير الفني لـ أولمبياكوس أعلن في المؤتمر الصحفي غياب أحمد حسن "كوكا" عن المباراة بسبب مشاكل في الضلوع.

وتقدم أولمبياكوس بطل اليونان بهدف مبكر في الدقيقة السابعة سجله الدنماركي فيليب زينكيرنايجل من متابعة لتسديدة ارتدت من القائم الأيسر للحارس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع خطف ماكابي دوليف هازيزا التعادل لماكابي حيفا بتسديدة من الجهة اليمنى من داخل المنطقة المرمى وظهره للمرمى سكنت شباك الحارس.

وسيلتقي الفريقان إيابا يوم 27 يوليو المقبل على ملعب كارايسكاكيس.

والفائز من المواجهة سيواجه نظيره أبولون القبرصي في الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا.

كوكا عاد من فترة إعارة قضاها مع كونياسبور التركي الموسم المنقضي.

كوكا (29 عاما) خاض الموسم المنقضي 37 مباراة في جميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 4 وأنهى الموسم مع كونيا سبور ثالثا في جدول الدوري التركي.

وخاض 5 مباريات في فترة التحضير الصيفية وسجل هدفا في شباك دوسلدورف الألماني.

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