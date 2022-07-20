مؤتمر فيتوريا: لست ساحرا واليوم أصبحت مصري مثلكم.. وسنعمل على صناعة صلاح جديد

الأربعاء، 20 يوليه 2022 - 14:54

كتب : بسام أبو بكر أحمد الخولي

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن أسباب تفضيله عرض الاتحاد المصري لكرة القدم على باقي العروض التي وصلت له في الفترة الماضية.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا لتقديم البرتغالي فيتوريا كمدرب لمنتخب مصر، بحضور جمال علام رئيس الاتحاد، وحازم إمام عضو مجلس الإدارة.

وكل ما يلي جاء على لسان روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي:

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"تدريب منتخب مصر بالنسبة لي أمر رائع وأنا سعيد أنني هنا، ولدينا مشروع للمنتخب خلال السنوات المقبلة".

"أكبر شيء بالنسبة لي أنني هنا في بلد تتنفس كرة القدم، وملايين من الجماهير سيدعمونا ونحن دائما نعمل بأفضل شكل وبكل ما لدينا من احترافية وشفافية لأن هذا يعكس صورتنا والماركة المسجلة لنا وليس فقط التدريب".

"لدينا مهمة وطريق يجب أن نصل لنهايته وتحديات صعبة ولكننا قادرون على جعلها سهلة".

"من اليوم أصبحت مصري مثلكم، ولدي أمل أن أصل للهدف الذي نتمناه ولا يوجد شخص يستطيع العمل وحيدا، ولذلك يجب أن نكون جميعا يد واحدة لنحقق أهدافنا".

"بعد أن عملت في الكثير من الأندية ولأنني أفكر في مشروع للمستقبل وافقت على تدريب منتخب مصر خاصة أنني لازلت مدربا شابا".

"عندما قال لي حازم إمام أن مشروع منتخب مصر مدعوم من 100 مليون مصري وافقت على الفور".

"أحب العمل مع الشباب ومشروعنا خلال 4 سنوات مقبلة يدعم أفكاري ومن خلاله سنصل إلى أهدافنا".

"اللاعب المصري يمتلك احترافية كبيرة ويستطيع تطوير نفسه مع الوقت وسنحاول بشكل تدريجي العمل على تطوير اللاعبين مع الرؤية والطريقة التي سنعمل بها".

"مصر بها جودة عالية من لاعبي كرة القدم ولكن يجب أن نعمل على تطوير وتحسين أداء وجودة اللاعبين".

"هل تواصلت مع محمد صلاح؟ لا أريد الحديث عن لاعب بعينه ولكن نعم بالفعل تواصلت معه وما دار بيننا لن أكشف عنه".

"أحترم اللعب الجماعي وجميع اللاعبين في المنتخب، محمد صلاح لاعب مشهور وهو الأفضل في العالم ولكن نحن سنحاول أن نصنع صلاح جديد في مصر".

"لم أتواصل مع المدربين البرتغاليين في الدوري المصري حتى الآن، ولكني سأتواصل مع كل المدربين في الوقت القريب ومن المحتمل أن أقابل فيريرا وسواريش غدا وأتحدث معهما".

"لست ساحرا ولكني سأعمل ونحاول تنفيذ أفكارنا وتطوير الأداء وطريقة اللعب ولكن هذا لن يحدث بين يوم وليلة".

"أريد أن يعمل كل مدربي الدوري المصري بشكل جيد مع فرقهم ومع اللاعبين لأن هذا سيفيد المنتخب".

"بدأت بالفعل أنا وجهازي الفني متابعة المباريات المصرية وسأتحدث مع اللاعبين وأخبرهم هل يلعبون بالطريقة التي نريدها أم لا، وسأمنح اهتمامي لكل اللاعبين".

"أنا الداعم الأول لكل اللاعبين المصريين واللاعب المصري يمتلك مهارة كبيرة".

"ما أفضله أن يكون فريقي هو المسيطر على اللعب وأن يكون لفريقي فلسفة معينة ناتجه عن المدرب".

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