جمال علام: فيتوريا يعتبر أحد أعضاء اتحاد الكرة.. وإلغاء منصب مدير المنتخب

شدد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على أن الاتحاد يمتلك خطة طويلة الأمد من أجل تطوير المنتخبات الوطنية المصرية في جميع الفئات العمرية والبداية كانت بالتعاقد مع روي فيتوريا.

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم روي فيتوريا مدربا جديدا لمنتخب مصر الأول في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم.

ووقع فيتوريا على عقد لمدة 4 سنوات حتى 2026 ليكون مدربا لمنتخب مصر.

"الاتحاد المصري وضع خطة لتطوير المنتخبات من الناشئين حتى المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول، والناس تقول إننا نتأخر في الاختيار ولكن ذلك لنكون دقيقين في الاختيار والجمدلله وفقنا في اختيار مدرب كبير في حجم روي فيتوريا ليقود المرحلة المقبلة".

"فيتوريا سيتواجد في مشروع لمدة 4 سنوات مقبلة ونتمنى أن تكون نتائجها مرضية لطموح الجماهير المصري، ولدينا ثقة كبيرة فيه وسيحصل على دعم الاتحاد بالكامل".

وأضاف "أرحب بروي فيتوريا بيننا وأقول له بأنه أصبح واحد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة من أجل التخطيط للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة".

وأتم "لن يكون هناك مديرا لمنتخب مصر في ظل وجود الثنائي محمد بركات وحازم إمام، لأنهم بالفعل يتمتعوا بالنجومية الكافية للاستغناء عن ذلك المنصب".

وجاء الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي كالآتي:

أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)

سيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد)

لويس ستيفس (مدرب حراس مرمى)

والتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال)

وعلم FilGoal.com أن محمد شوقي لا يزال بين المرشحين للاستمرار في الجهاز الفني والعمل مع فيتوريا بعد فترتيه مع كارلوس كيروش وإيهاب جلال.

ويأتي وائل رياض "شيتوس" ثالث أسماء المرشحة للانضمام إلى الجهاز الفني مدعما بفترته مع المنتخب الأولمبي وهو ما يناسب طبيعة المرحلة بحكم أن فيتوريا مستمر حتى 2026.

ويعد أول ارتباط أمام فيتوريا مع المنتخب مواجهتي مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال شهر سبتمبر المقبل.

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