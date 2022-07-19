خبر في الجول - ودع زملاءه باكيا.. مصطفى محمد يتوجه لـ فرنسا

الثلاثاء، 19 يوليو 2022 - 15:33

كتب : محمد عبد العظيم

مصطفى محمد - جالاتاسراي

مصطفى محمد - جالاتاسراي

يتوجه مصطفى محمد حاليا إلى فرنسا من أجل الانضمام لصفوف نانت الفرنسي.

وحسبما علم FilGoal.com فأن مصطفى محمد ودع زملائه في جالاتاسراي وتوجه منذ قليل إلى المطار من أجل السفر إلى فرنسا تمهيدا لانتقاله لنانت.

أما عن الإصابة التي تعرض لها أمس الإثنين في التدريبات، فهي عبارة عن كدمة خفيفة.

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وقال مصطفى محمد للصحفيين عقب خروجه من النادي: "سأفتقد جماهير جالاتا سراي والفريق ووزملائي".

وأضاف "بالطبع أبكي لوداع جالاتاسراي، سأنتقل إلى صفوف نانت لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وأتم "سأحاول بذل قصارى جهدي من أجل التتويج بالبطولات، لقد عشت لحظات جيدة للغاية هنا. أتمنى أن أعود إلى جالاتا سراي مرة أخرى".

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "صفقة انتقال مصطفى محمد إلى نانت الفرنسي تمت".

وأضاف "اللاعب سيسافر اليوم الثلاثاء، إلى باريس من أجل إجراء الكشف الطبي".

وأوضح "اللاعب سينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 250 ألف يورو مع أحقية الشراء مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو".

وأتم "توجد مكافآت مرتبطة بأداء اللاعب لم تُحدد بعد".

ووفقا لشبكة فوت ميركاتو الفرنسية سيخضع الدولي المصري للكشف الطبي مع نانت يوم الأربعاء.

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وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتاسراي بأي بطولة حتى الآن.

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واحتل نانت الموسم المنقضي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة.

ويشارك الفريق الفرنسي الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما توج بلقب كأس فرنسا على حساب نيس.

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