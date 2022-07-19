خبر في الجول - ودع زملاءه باكيا.. مصطفى محمد يتوجه لـ فرنسا

يتوجه مصطفى محمد حاليا إلى فرنسا من أجل الانضمام لصفوف نانت الفرنسي.

مصطفى محمد النادي : كونيا سبور نانت جالاتاسراي

وحسبما علم FilGoal.com فأن مصطفى محمد ودع زملائه في جالاتاسراي وتوجه منذ قليل إلى المطار من أجل السفر إلى فرنسا تمهيدا لانتقاله لنانت.

أما عن الإصابة التي تعرض لها أمس الإثنين في التدريبات، فهي عبارة عن كدمة خفيفة.

وقال مصطفى محمد للصحفيين عقب خروجه من النادي: "سأفتقد جماهير جالاتا سراي والفريق ووزملائي".

وأضاف "بالطبع أبكي لوداع جالاتاسراي، سأنتقل إلى صفوف نانت لمدة موسم على سبيل الإعارة".

وأتم "سأحاول بذل قصارى جهدي من أجل التتويج بالبطولات، لقد عشت لحظات جيدة للغاية هنا. أتمنى أن أعود إلى جالاتا سراي مرة أخرى".

Mostafa Mohamed'ten duygusal veda; gözyaşlarını tutamadı! 🗣️"Takımı, teknik ekibi, taraftarları çok özleyeceğim" pic.twitter.com/6u4FVTV96D — DHA Spor (@dhaspor) July 19, 2022

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "صفقة انتقال مصطفى محمد إلى نانت الفرنسي تمت".

وأضاف "اللاعب سيسافر اليوم الثلاثاء، إلى باريس من أجل إجراء الكشف الطبي".

وأوضح "اللاعب سينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 250 ألف يورو مع أحقية الشراء مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو".

وأتم "توجد مكافآت مرتبطة بأداء اللاعب لم تُحدد بعد".

ووفقا لشبكة فوت ميركاتو الفرنسية سيخضع الدولي المصري للكشف الطبي مع نانت يوم الأربعاء.

في الجول يكشف - أندية تشارك الزمالك حق رعاية مصطفى محمد.. وهل يحق للأبيض أموال إضافية؟

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتاسراي بأي بطولة حتى الآن.

في الجول يكشف - بالمستندات.. مستحقات الزمالك في حالة إتمام بيع مصطفى محمد إلى نانت

واحتل نانت الموسم المنقضي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة.

ويشارك الفريق الفرنسي الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما توج بلقب كأس فرنسا على حساب نيس.

اقرأ أيضا:

تمت.. تعرف على نادي مصطفى محمد الجديد

الأهلي يفكر في مباراة اعتزال لأسطورته

موقف النقاز في أزمة أهلي جدة

توتنام يضم صفقته السادسة

ذهبيتان عربيتان في بطولة العالم لألعاب القوى