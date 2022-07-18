مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) المصري.. المقاصة (0) (1) إنبي

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

المصري - الاتحاد - الصورة من حساب المصري

يستقبل الاتحاد السكندري نظيره المصري في استاد برج العرب، ويحل إنبي ضيفًا على مصر للمقاصة في استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 25 للدوري المصري.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراتين.

تابع مباراة الاتحاد والمصري من هــــنـــــا

تابع مباراة مصر للمقاصة وإنبي من هــــنـــــا

---------------------------------------

الاتحاد x المصري

ق.56 فرصة خطيرة للمصري! الكرة تصل للعراقي في مواجهة المرمى ويسدد والحارس يتصدى

ق.51 عمرو مرعي يهدر من داخل منطقة المرمى بتسديدة اصطدمت بالعارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.13 تسديدة من محمد عنتر تمر بجوار القائم

بداية المباراة

المباراة تنطلق في التاسعة مساءً

---------------------------

مصر للمقاصة x إنبي

ق.68 فرصة لا تضيع يهدرها مصطفى شلبي في مواجهة المرمى بعد تدخُل بطولي من الدفاع

ق.60 بطاقة حمراء لـ محمد مسعد قائد المقاصة بعد عرقلة لاعب إنبي والعودة لتقنية الفيديو

ق.58 الحكم يعود لتقنية الفيديو لوجود بطاقة حمراء محتملة للمقاصة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 مصطفى شلبي يتقدم لـ إنبي بالهدف الأول من ركلة جزاء

ق.43 ركلة جزاء لـ غنبي

ق.32 رأسية من مصطفى شلبي تمر أعلى العارضة

ق.26 بطاقة حمراء لـ إيبوكا بعد ضرب الخصم دون كرة

ق.25 الحكم يرجع لتقنية الفيديو لمراجعة حالة طرد محتملة لـ جون إيبوكا

ق.23 إيبوكا ينفذ ركلة حرة مباشرة تصطدم بالقائم وتمر خارجية

ق.3 تسديدة من مصطفى شلبي لـ إنبي تمر أعلى العارضة

بداية المباراة

المباراة تنطلق في التاسعة مساءً

الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
مؤتمر علاء عبد العال: قلت للاعبين إما الفوز أو التعادل.. وضغط المباريات يعد انتحارا مؤتمر ألميدا: العدل لم يتواجد أمام إيسترن كومباني.. سنواصل العمل بطريقتنا المعتادة بهدف+90.. إيسترن كومباني يحرم كتيبة ألميدا من مراوغة التعادل المستمر التشكيل – ثلاثي في دفاع المصري.. وصبحي سليمان يحرس مرمى الاتحاد التشكيل - غياب جاد يتواصل عن إنبي.. وثلاثي هجومي للمقاصة بعد نهاية الراحة.. تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي الكأس مستند في الجول - اتحاد الكرة يخطر الأندية بنموذج عقود جديد وتسليم النسخ القديمة خلال 15 يوما مران الزمالك - جلسة مطولة بين فيريرا واللاعبين.. وتدريبات تأهيلية لـ نبيه وبيسو
أخر الأخبار
أمم إفريقيا لكرة اليد - أكبر فارق أهداف وغزارة التسجيل.. أرقام قياسية من فوز مصر على كاب فيردي 15 دقيقة | كرة يد
كرة يد - الكشف عن مجموعة مصر في بطولة العالم وموعد المباريات.. الافتتاح أمام كرواتيا 19 دقيقة | رياضات أخرى
النجمة الثامنة.. مصر بطلا لـ أمم إفريقيا لكرة اليد برقمين قياسيين 21 دقيقة | رياضات أخرى
أمم إفريقيا للسيدات - جنوب إفريقيا لـ النهائي في انتظار الفائر من المغرب ونيجيريا 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر علاء عبد العال: قلت للاعبين إما الفوز أو التعادل.. وضغط المباريات يعد انتحارا ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر ألميدا: العدل لم يتواجد أمام إيسترن كومباني.. سنواصل العمل بطريقتنا المعتادة ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: بعد حسم قيمة الانتقال.. أرسنال يتفق مع زينشينكو ساعة | الدوري الإنجليزي
بهدف+90.. إيسترن كومباني يحرم كتيبة ألميدا من مراوغة التعادل المستمر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف