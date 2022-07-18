انتهت في الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) المصري.. المقاصة (0) (2) إنبي

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

المصري - الاتحاد - الصورة من حساب المصري

يستقبل الاتحاد السكندري نظيره المصري في استاد برج العرب، ويحل إنبي ضيفًا على مصر للمقاصة في استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 25 للدوري المصري.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراتين.

تابع مباراة الاتحاد والمصري من هــــنـــــا

تابع مباراة مصر للمقاصة وإنبي من هــــنـــــا

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الاتحاد x المصري

نهاية المباراة

ق.56 فرصة خطيرة للمصري! الكرة تصل للعراقي في مواجهة المرمى ويسدد والحارس يتصدى

ق.51 عمرو مرعي يهدر من داخل منطقة المرمى بتسديدة اصطدمت بالعارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.13 تسديدة من محمد عنتر تمر بجوار القائم

بداية المباراة

المباراة تنطلق في التاسعة مساءً

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مصر للمقاصة x إنبي

نهاية المباراة

ق.+91 زياد كمال يهدر فرصة لا تضيع بعد هجمة من 3 مهاجمين على مدافع واحد

ق.88 جوووول جرجس مجدي يطلق رصاصة الرحمة على المقاصة بهدفٍ ثانٍ

ق.87 اختراق خطير من الجهة اليسرى للمقاصة وتسديدة يتصدى لها الحارس

ق.68 فرصة لا تضيع يهدرها مصطفى شلبي في مواجهة المرمى بعد تدخُل بطولي من الدفاع

ق.60 بطاقة حمراء لـ محمد مسعد قائد المقاصة بعد عرقلة لاعب إنبي والعودة لتقنية الفيديو

ق.58 الحكم يعود لتقنية الفيديو لوجود بطاقة حمراء محتملة للمقاصة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 مصطفى شلبي يتقدم لـ إنبي بالهدف الأول من ركلة جزاء

ق.43 ركلة جزاء لـ إنبي

ق.32 رأسية من مصطفى شلبي تمر أعلى العارضة

ق.26 بطاقة حمراء لـ إيبوكا بعد ضرب الخصم دون كرة

ق.25 الحكم يرجع لتقنية الفيديو لمراجعة حالة طرد محتملة لـ جون إيبوكا

ق.23 إيبوكا ينفذ ركلة حرة مباشرة تصطدم بالقائم وتمر خارجية

ق.3 تسديدة من مصطفى شلبي لـ إنبي تمر أعلى العارضة

بداية المباراة

المباراة تنطلق في التاسعة مساءً

الدوري المصري في الدوري
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