التشكيل – ثلاثي في دفاع المصري.. وصبحي سليمان يحرس مرمى الاتحاد

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

الاتحاد - المصري

أعلن حسام حسن المدير الفني لـ المصري عن تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في استاد برج العرب بالجولة 25 للدوري المصري.

وشهد التشكيل اعتماد حسام حسن على طريقة 3-4-3 مع عودة عمرو موسى لقلب الدفاع.

في المقابل يحرس صبحي سليمان مرمى الاتحاد السكندري، مع وجود محمد عبد المنصف على مقاعد البدلاء واستمرار ابتعاد أحمد يحيى المتأثر بواقعة مباراة سيراميكا كليوبترا.

تشكيل المصري:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: إسلام أبو سليمة – عمرو موسى – أحمد علاء

الهجوم: كريم العراقي – فريد شوقي – إيزي إيميكا – حسن علي

الهجوم: محمد جريندو – عمرو مرعي – محمد عنتر

دكة البدلاء: محمد شحاتة – أحمد شوشة – عمرو عموري – مصطفى سلطان – زياد فرج – حجاج عويس – أحمد الشيخ – أحمد حمودي – إلياس الجلاصي

تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: محمود شبانة – السيد سالم – عبد الله نصيب – صبري رحيل

الوسط: مروان عطية – ساليفو مورو – خالد الغندور – أحمد عادل "ميسي" – إبراهيم حسن

الهجوم: كريستوفر مابولولو

دكة البدلاء: محمد عبد المنصف – محمد رجب – بنجامين – كريم الديب – عبد الغني محمد – أحمد مانجا – أحمد راشد – أحمد إيتو – نادر رمضان

الدوري المصري في الدوري المصري الاتحاد
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