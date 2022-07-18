مباشر نهائي إفريقيا لـ اليد - مصر ضد كاب فيردي من أجل النجمة الثامنة

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

يلعب منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام كاب فيردي في نهائي بطولة أمم إفريقيا.

ويسعى منتخب مصر لحصد اللقب الثامن في المباراة المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويشارك منتخب كاب فيردي في النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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انطلاق المباراة بعد قليل

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