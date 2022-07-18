مباشر نهائي إفريقيا لـ اليد - مصر ضد كاب فيردي من أجل النجمة الثامنة

كما انفرد في الجول - ماتيو جارالدا يتولى قيادة الزمالك لـ كرة اليد

بطولة العالم للسلاح - بعد اعتراضات على التحكيم.. زياد السيسي يخسر أمام بطل إيطاليا

مواعيد مباريات اليوم 18 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. مصر في نهائي إفريقيا لليد و3 مواجهات في الدوري

كرة طائرة - رئيس الاتحاد: مدرب المنتخب لم يحترم اللاعبين وكان له الكثير من الأخطاء