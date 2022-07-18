مباشر نهائي إفريقيا لـ اليد - مصر ضد كاب فيردي من أجل النجمة الثامنة
الإثنين، 18 يوليه 2022 - 20:29
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام كاب فيردي في نهائي بطولة أمم إفريقيا.
ويسعى منتخب مصر لحصد اللقب الثامن في المباراة المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
ويشارك منتخب كاب فيردي في النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
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انطلاق المباراة بعد قليل
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