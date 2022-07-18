التشكيل - غياب جاد يتواصل عن إنبي.. وثلاثي هجومي للمقاصة

أعلن جورفان فييرا وعيد مرازيق تشكيلي إنبي ومصر للمقاصة لمواجهة الجولة 25 من الدوري المصري.

واستمر غياب محمود جاد حارس إنبي بسبب الإصابة بجزع في أحد أصابع اليد.

ويغيب أيضا الثنائي علي فوزي ومحمد حامد عن إنبي بسبب الإيقاف.

على الجانب الآخر، يغيب عن مصر للمقاصة إسلام زيادة ورشيد أحمد ومحمد محسن ليلة وحسني فتحي ومحمود عادل وسعيد الونش بسبب الإصابات المختلفة.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: مصطفى دويدار - خالد رضا - إبراهيم القاضي - مصطفى شكشك

خط الوسط: أحمد يوسف - أحمد العجوز

أمامهما: مصطفى شلبي - محمد مرسي - دينوبيتر

خط الهجوم: جون إيبوكا

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد منعم - أحمد صبيحة - كريم عرفات

خط الوسط: محمد لالا - أحمد عيد - علي المصري

خط الهجوم: كريم حلاوة - جون أفيري - محمد أمو

ويتواجد إنبي في المركز الـ11 برصيد 27 نقطة بينما يتذيل مصر للمقاصة قاع الترتيب برصيد 14 نقطة.

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