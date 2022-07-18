التشكيل - غياب جاد يتواصل عن إنبي.. وثلاثي هجومي للمقاصة

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 20:21

كتب : FilGoal

هدف محمود قاعود مع إنبي أمام مصر المقاصة

أعلن جورفان فييرا وعيد مرازيق تشكيلي إنبي ومصر للمقاصة لمواجهة الجولة 25 من الدوري المصري.

واستمر غياب محمود جاد حارس إنبي بسبب الإصابة بجزع في أحد أصابع اليد.

ويغيب أيضا الثنائي علي فوزي ومحمد حامد عن إنبي بسبب الإيقاف.

أخبار متعلقة
بعد نهاية الراحة.. تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي الكأس مستند في الجول - اتحاد الكرة يخطر الأندية بنموذج عقود جديد وتسليم النسخ القديمة خلال 15 يوما مران الزمالك - جلسة مطولة بين فيريرا واللاعبين.. وتدريبات تأهيلية لـ نبيه وبيسو الشرطة تعتذر بعد إلقاء القبض بالخطأ على باكايوكو

على الجانب الآخر، يغيب عن مصر للمقاصة إسلام زيادة ورشيد أحمد ومحمد محسن ليلة وحسني فتحي ومحمود عادل وسعيد الونش بسبب الإصابات المختلفة.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: مصطفى دويدار - خالد رضا - إبراهيم القاضي - مصطفى شكشك

خط الوسط: أحمد يوسف - أحمد العجوز

أمامهما: مصطفى شلبي - محمد مرسي - دينوبيتر

خط الهجوم: جون إيبوكا

وجاء تشكيل مصر للمقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

خط الدفاع: علي فتحي - أحمد منعم - أحمد صبيحة - كريم عرفات

خط الوسط: محمد لالا - أحمد عيد - علي المصري

خط الهجوم: كريم حلاوة - جون أفيري - محمد أمو

ويتواجد إنبي في المركز الـ11 برصيد 27 نقطة بينما يتذيل مصر للمقاصة قاع الترتيب برصيد 14 نقطة.

اقرأ أيضا:

الكشف عن أندية تشارك الزمالك حق رعاية مصطفى محمد

تغييرات في عقود لاعبي الدوري المصري

موقف تذاكر قمة نهائي الكأس

تفاصيل مران الزمالك

تصريحات نارية من تين هاج عن رونالدو

إنبي مصر للمقاصة الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر علاء عبد العال: قلت للاعبين إما الفوز أو التعادل.. وضغط المباريات يعد انتحارا مؤتمر ألميدا: العدل لم يتواجد أمام إيسترن كومباني.. سنواصل العمل بطريقتنا المعتادة بهدف+90.. إيسترن كومباني يحرم كتيبة ألميدا من مراوغة التعادل المستمر مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0) (0) المصري.. المقاصة (0) (1) إنبي التشكيل – ثلاثي في دفاع المصري.. وصبحي سليمان يحرس مرمى الاتحاد بعد نهاية الراحة.. تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي الكأس مستند في الجول - اتحاد الكرة يخطر الأندية بنموذج عقود جديد وتسليم النسخ القديمة خلال 15 يوما مران الزمالك - جلسة مطولة بين فيريرا واللاعبين.. وتدريبات تأهيلية لـ نبيه وبيسو
أخر الأخبار
أمم إفريقيا لكرة اليد - أكبر فارق أهداف وغزارة التسجيل.. أرقام قياسية من فوز مصر على كاب فيردي 15 دقيقة | كرة يد
كرة يد - الكشف عن مجموعة مصر في بطولة العالم وموعد المباريات.. الافتتاح أمام كرواتيا 19 دقيقة | رياضات أخرى
النجمة الثامنة.. مصر بطلا لـ أمم إفريقيا لكرة اليد برقمين قياسيين 21 دقيقة | رياضات أخرى
أمم إفريقيا للسيدات - جنوب إفريقيا لـ النهائي في انتظار الفائر من المغرب ونيجيريا 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر علاء عبد العال: قلت للاعبين إما الفوز أو التعادل.. وضغط المباريات يعد انتحارا ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر ألميدا: العدل لم يتواجد أمام إيسترن كومباني.. سنواصل العمل بطريقتنا المعتادة ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: بعد حسم قيمة الانتقال.. أرسنال يتفق مع زينشينكو ساعة | الدوري الإنجليزي
بهدف+90.. إيسترن كومباني يحرم كتيبة ألميدا من مراوغة التعادل المستمر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف