مباشر الدوري المصري - فاركو ضد إيسترن كومباني

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

فاركو - الزمالك - عبد الله بكري

تغطية حية لمباراة فاركو وإيسترن كومباني من منافسات الجولة 25 للدوري المصري.

تابع المباراة لحظة بلحظة

-----------------------------------------------------------

أخبار متعلقة
التشكيل – فاركو يهاجم بـ شكري نجيب.. متعب وميهوب يقودان إيسترن كومباني فاركو لـ في الجول: فعلنا ضم محمد صبحي نهائيا من الزمالك.. ولا نيه لبيعه الخامس في آخر ست مباريات.. فاركو يوقف انتصارات المصري بتعادل سلبي انتهت - الإسماعيلي (1)-(0) سموحة.. والمصري (0)-(0) فاركو

بداية المباراة بعد قليل

فاركو إيسترن كومباني الدوري المصري
نرشح لكم
التشكيل – فاركو يهاجم بـ شكري نجيب.. متعب وميهوب يقودان إيسترن كومباني كامل أبو علي يعلن عبر في الجول ترشحه لرئاسة المصري خالد جلال: لن نتخلى عن نجوم البنك الأهلي.. والزمالك الأقرب لحسم الدوري وكيل فخر الدين بن يوسف لـ في الجول: ما قاله الكومي مغالطة.. وحاولنا حل الأمور وديا خصم 20 ألف جنيه من كل لاعب في سموحة بعد الخسارة من البنك الأهلي مواعيد مباريات اليوم 18 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. مصر في نهائي إفريقيا لليد و3 مواجهات في الدوري الكومي: اللاعب الذي راتبه 20 مليون جنيه يحصل على أكثر من رئيس الجمهورية جابر: ممنوع دخول أي شخص لمعسكر منتخب الشباب.. ونحاول ضم ثنائي محترف في ألمانيا
أخر الأخبار
تين هاج: مانشستر يونايتد يحتاج للمحاربين مثل مارتينيز 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - فاركو ضد إيسترن كومباني 24 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: وقاية من الخرف.. الاتحاد الإنجليزي يقترب من منع ضربات الرأس في فرق الناشئين 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عاد إلى مدريد.. وجهة جديدة لـ إنزو زيدان 32 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل – فاركو يهاجم بـ شكري نجيب.. متعب وميهوب يقودان إيسترن كومباني 47 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - الجزائر تهزم غينيا وتخطف البطاقة الخامسة لبطولة العالم 55 دقيقة | رياضات أخرى
بعد 6 سنوات "في أعظم نادٍ بالعالم".. رحيل حارس مرمى ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
تين هاج: جمهور يونايتد سيستمتع بمشاهدة إريكسن لهذه الأسباب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف