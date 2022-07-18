بالرقم 11.. إبراهيموفيتش يمدد تعاقده مع ميلان

الإثنين، 18 يوليه 2022 - 14:04

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش يدخن السيجار

مدد زلاتان إبراهيموفيتش تعاقده مع نادي ميلان، ليستمر مع بطل الدوري الإيطالي في الموسم المقبل.

وأعلن نادي ميلان بشكل رسمي تجديد تعاقد زلاتان لمدة موسم جديد.

وذلك بعد الاتفاق الذي توصل له ميلان مع إبراهيموفيتش في الأسبوع الماضي.

أخبار متعلقة
تعريف العظمة.. صلاح ضمن قائمة ذا أثليتك لأفضل أداء فردي بتاريخ الدوري الإنجليزي بديل مصطفى محمد على بعد خطوة من جالاتا سراي أس: رونالدو قد ينتقل إلى أتليتكو مدريد

ويعاني إبراهيموفيتش في الوقت الحالي من إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب منذ شهر مايو الماضي.

وبعد التجديد سيرتدي النجم السويدي القميص رقم 11 مع ميلان.

وسيحصل إبراهموفيتش على راتب يصل إلى مليون ونصف مليون يورو في الموسم المقبل مع ميلان، بالإضافة إلى بعض المكافآت والحوافز بناء على الأهداف التي سيسجلها وفقا للتقارير الصحفية الإيطالية.

ومن المتوقع أن يغيب إبراهيموفيتش عن النصف الأول من الموسم بسبب إجراءه عمليه جراحية في الركبة عقب نهاية الموسم.

وخاض إبراهيموفيتش 74 مباراة في يناير 2020 بقميص ميلان منذ عودته وسجل 36 هدفا.

وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما والتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 7 سنوات.

وخاض إبراهيموفيتش إجمالا بقميص ميلان 159 مباراة سجل 92 هدفا وصنع 32 وتوج بـ 3 ألقاب.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف مستحقات الزمالك من بيع مصطفى محمد إلى نانت

الكومي: اللاعب يحصل على راتب أكبر من رئيس الجمهورية

جابر يحظر حضور معسكر منتخب الشباب

رومانو: ديبالا وافق على الانتقال إلى روما

زلاتان إبراهيموفيتش ميلان
نرشح لكم
تعريف العظمة.. صلاح ضمن قائمة ذا أثليتك لأفضل أداء فردي بتاريخ الدوري الإنجليزي أس: رونالدو قد ينتقل إلى أتليتكو مدريد رومانو: ديبالا وافق على الانتقال إلى روما.. تفاصيل العرض الرسمي لأولوية مورينيو رونالدو ينفي أنباء تفاوضه على العودة إلى سبورتينج لشبونة سكاي: بايرن يحسم صفقة دي ليخت ليفاندوفسكي: هدفي البطولات مع برشلونة.. وهذا ما دار بيني وبين تشافي بيلد: ساني لم يعرض نفسه على ريال مدريد زيدان إقبال: سأقيم فرص خروجي للإعارة.. والمدرب الجديد يعرف ما يحتاجه الفريق
أخر الأخبار
بطولة العالم للسلاح - بعد اعتراضات على التحكيم.. زياد السيسي يخسر أمام بطل إيطاليا 15 دقيقة | رياضات أخرى
إصابة مصطفى محمد 39 دقيقة | المحترفون
كامل أبو علي يعلن عبر في الجول ترشحه لرئاسة المصري 49 دقيقة | الكرة المصرية
بالرقم 11.. إبراهيموفيتش يمدد تعاقده مع ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
تعريف العظمة.. صلاح ضمن قائمة ذا أثليتك لأفضل أداء فردي بتاريخ الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
بديل مصطفى محمد على بعد خطوة من جالاتا سراي ساعة | المحترفون
الاتحاد الآسيوي: 4 دول تتنافس لاستضافة كأس آسيا 2023 2 ساعة | آسيا
خالد جلال: لن نتخلى عن نجوم البنك الأهلي.. والزمالك الأقرب لحسم الدوري 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 2 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف