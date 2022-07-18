تعريف العظمة.. صلاح الـ16 في قائمة "ذا أثليتك" لأفضل 50 مباراة بتاريخ الدوري الإنجليزي

وقع اختيار موقع "ذا أثليتك" على أداء محمد صلاح نجم ليفربول أمام مانشستر سيتي في الموسم الماضي (2021-2022)، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، ليأتي في المركز السادس عشر ضمن أفضل 50 أداء فردي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأطلق الموقع هذه السلسلة بداية من الرقم 50 ليصل إلى الرقم 16 حتى الآن، وهو المركز الذي احتله المصري بأدائه المميز.

"العظمة ليست مرادف أن تكون جيدا للغاية، فبطريقة ما قد يكونا متضادين. أن تكون جيدا، هذا يعني أن تلعب بصورة آمنة وذكية وناجحة وكل الصفات المعتاد مدحها، ولكن أن تكون متهورا وتتم عملك لأنك لم تفعله بالشكل المعتاد، هذه هي العظمة الحقيقية".

هكذا وصف "ذا أثلتيك" مباراة صلاح ضد سيتي، التي لم تكن جيدة للغاية من جانبه بالمقاييس الاعتيادية، فكيف يمكن لشخص أن يكون جيدا أمام مانشستر سيتي "الحتمي مثل زحام صباح الإثنين المروري".

مانشستر سيتي يحاصرك ويبطئك ويقطع كل زوايا هروبك، وبالفعل قضى ليفربول أغلب ساعته الأولى من المباراة محيدا تماما وعاجزا عن الوصول إلى المنطقة التي يتألق بها صلاح في غياب أهم ناقلين للكرة في الفريق: ترينت ألكساندر أرنولد وتياجو ألكانتارا.

جيمس ميلنر هو من يعوض أرنولد وبالتأكيد لم يكن كافيا، مما ترك صلاح دون شريكه على الجبهة اليمنى، وغياب تياجو أضر بإمدادات الوسط الواردة إليه، وبالتالي اضطر لخوض صراعات فردية مع جواو كانسيلو، الذي يفترض به أن يكون الحلقة الأضعف في دفاع مانشسترسيتي، ولكن دون جدوى. 60 دقيقة تقريبا وصلاح لم يتمكن من فعل أي شيء.

كلها أشياء تجعل هذه المباراة غير مرشحة، وتؤكد أن صلاح يملك مباريات أفضل بالمقاييس الاعتيادية، ولكن هذه المسألة لا تخص "الجيد العادي"، بل العظمة.

في محاولاته لفك شفرة الدفاعات، يمكن لصلاح أن يتسلم الكرة على الطرف ويستغل المساحة لزيادة السرعة ثم يخترق المدافع قبل أن يدرك الأخير إلى أي اتجاه سيذهب، وأيضا يبقى يقظا بشأن خيارات التمرير إذا ظهر له أحد الزملاء في موقع أفضل، فيحول المراوغة إلى تمريرة مفاجئة.

بكلمات أخرى، إيقافه بصورة فردية يتطلب سرعة كبيرة، وهكذا أدخل صلاح الشكوك في دفاعات سيتي، بمحاولات الاختراق الفاشلة قبل الناجحة، حتى وصل إلى الدقيقة 58، حين حاول كانسيلو إغلاق طريقي المرور (الطرف والعمق) أمامه دفعة واحدة، ونظرا لصعوبة إغلاق هذا الكم من الاحتمالات بواسطة فرد واحد، اجتازه صلاح بالفعل.

باتت المهمة أسهل، وبدأ ماني في الركض من الجهة الأخرى لاختراق المساحة خلف قلب الدفاع الأيمن، والتقيا في المنتصف أخيرا ليرسلها صلاح إليه وينهيها السنغالي في الشباك.

حين كان يحاول صلاح تلقي التمريرات داخل المنطقة كان كانسيلو جاهزا لتوقع التمريرات واعتراضها بصورة استباقية، ولكن كالعادة، كانت إخفاقات صلاح في هذه المباراة تجهز المسرح لتلك العظمة..

في الدقيقة 76، حين كان صلاح على وشك تلقي تمريرة على حدود المنطقة، حاول كانسيلو اعتراضها مجددا، ولكنه لم يصل هذه المرة ليجتازه صلاح ويؤدي عمله الفردي الشهير مجتازا دفاع سيتي بالكامل ليسجل الهدف الثاني.

في نهاية المباراة بنتيجة 2-2، سجل صلاح هدفا وصنع الآخر ضد أفضل فريق في العالم، وتطلب الأمر 11 ثانية من العمل لأجل الهدفين، وهذه الثواني القليلة هي كل ما سنتذكره عن هذه المباراة.

وهذه ثاني مباراة يتم اختيارها من الموسم الماضي مباشرة، بعد اختيار كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي في المركز الثاني والعشرين بمباراة ولفرهامبتون (5-1).

وصلاح هو رابع لاعب يظهر من ليفربول في القائمة بعد ستيفن جيرارد (38) وترينت ألكساندر أرنولد (24) ولويس سواريز بمباراته الشهيرة أمام نورويتش سيتي (23).

كما شهدت القائمة تواجد حارس وحيد، هو دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد بمباراته الأقوى ضد أرسنال في موسم 2017-2018، حيث تواجد في المركز السابع عشر.

وإليكم القائمة حتى الآن:

16- محمد صلاح: ليفربول 2-2 مانشستر سيتي (2021-2022)

17- دافيد دي خيا: مانشستر يونايتد 3-1 أرسنال (2017-2018)

18- ديميتار برباتوف: مانشستر يونايتد 7-1 بلاكبرن روفرز (2010-2011)

19- كريس وادل: شيفيلد وينسداي 5-0 وست هام يونايتد (1993-1994)

20- باتريك فييرا: أرسنال 2-2 توتنام هوتسبر (2003-2004)

21- فرانك لامبارد: تشيلسي 2-0 بولتون واندررز (2004-2005)

22- كيفن دي بروين: مانشستر سيتي 5-1 وولفرهامبتون (2021-2022)

23- لويس سواريز: ليفربول 5-1 نورويتش سيتي (2013-2014)

24- ترينت ألكساندر أرنولد: ليفربول 4-0 ليستر سيتي (2019-2020)

25- جيمي فلويد هاسلبانك: تشيلسي 4-0 توتنام هوتسبر (2001-2002)

26- كريستيانو رونالدو: مانشستر يونايتد 5-2 توتنام هوتسبر (2008-2009)

27- فابريزيو رافانيلي: ميدلسبره 3-3 ليفربول (1996-1997)

28- جاريث بيل: توتنام هوتسبر 2-1 تشيلسي (2009-2010)

29- إدين هازارد: تشيلسي 4-3 سندرلاند (2013-2014)

30- نوانكو كانو: أرسنال 3-2 تشيلسي (1999-2000)

31- نجولو كانتي: ليستر سيتي 2-1 تشيلسي (2015-2016)

32- فيليب ألبرت: نيوكاسل يونايتد 3-3 مانشستر سيتي (1995-1996)

33- ديفيد بيكهام: مانشستر يونايتد 5-3 وست هام يونايتد (2001-2002)

34- إيمانويل أديبايور: توتنام هوتسبر 5-0 نيوكاسل يونايتد (2011-2012)

35- تيم فلاورز: بلاكبرن روفرز 1-0 نيوكاسل يونايتد (1994-1995)

36- فيرناندينيو: مانشستر سيتي 2-1 ليفربول (2018-2019)

37- فيل جاجيلكا: شيفيلد يونايتد 1-0 أرسنال (2006-2007)

38- ستيفن جيرارد: ليفربول 2-0 مانشستر يونايتد (2000-2001)

39- بول سكولز: مانشستر يونايتد 6-2 نيوكاسل يونايتد (2002-2003)

40- نيل ريدفيران: بارنسلي 2-3 ليفربول (1997-1998)

41- إيان رايت: أرسنال 2-0 إيفرتون (1993-1994)

42 سيرخيو أجويرو: مانشستر سيتي 5-1 ليستر سيتي (2017-2018)

43- جاك جريليش: أستون فيلا 7-2 ليفربول (2020-2021)

44- أولي جونار سولشاير: مانشستر يونايتد 8-1 نوتنجهام فورست (1998-1999)

45- مارك فيدوكا: ليدز يونايتد 4-3 ليفربول (2000-2001)

46- نيال كوين: سندرلاند 4-1 تشيلسي (1999-2000)

47 - جاي جاي أوكوشا: بولتون 1-0 توتنام هوتسبر (2003-2004)

48- مسعود أوزيل: أرسنال 3-1 ليستر سيتي (2018-2019)

49 - واين روني: إيفرتون 0-0 بولتون واندررز (2002-2003)

50- جايمي فاردي: ليستر سيتي 5-3 مانشستر يونايتد (2014-2015)

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